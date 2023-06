Wozniacki torna sul tour Pro! Rientrerà all’Open del Canada con obiettivo US Open

Caroline Wozniacki ha annunciato il proprio rientro nel tennis Pro. Il clamoroso ritorno della ex n.1 al mondo danese, ritirata nel gennaio del 2020 dopo aver disputato l’ultimo match al “suo” Australian Open, unico Slam da lei vinto nel 2018, è arrivato attraverso una lunga intervista al magazine USA Vogue, nella quale racconta il forte sostegno ricevuto dalla grande amica Serena Williams e la volontà di presentarsi al meglio nell’ultimo Slam stagionale, con l’idea di disputare una stagione intera nel 2024.

Così annuncia la grande notizia anche su twitter: “In questi ultimi tre anni lontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia, sono diventata mamma e ora ho due bellissimi bambini di cui sono così grata. Ma ho ancora degli obiettivi che voglio raggiungere. Voglio mostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni indipendentemente dalla tua età o ruolo. Abbiamo deciso come famiglia che è ora. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora!”

“Nervosa? Non proprio”, ha detto Wozniacki nell’intervista. “Sto tornando a qualcosa che amo. Posso vincere gli US Open? Perché no. Posso vincere gli Australian Open? Penso di sì. Ecco perché lo sto facendo. Vedremo cosa succederà. Sono troppo competitiva per presentarmi e non sentirmi come una delle migliori giocatrici là fuori”. Così, bella decisa, spiega il proprio rientro. La danese ha vinto 30 titoli sul WTA Tour e ha trascorso 71 settimane in cima alla classifica, prima del ritiro avvenuto tre anni e mezzo fa, periodo nel quale si è sposata e ha dato alla luce i suoi due figli.

Wozniacki debutterà nella sua “seconda carriera” al Canadian Open di Montreal il prossimo agosto, prima di recarsi agli US Open, dove ha raggiunto la finale nel 2009 e nel 2014. Subito dopo l’annuncio di Wozniacki, gli US Open hanno dichiarato che Caroline ha già ricevuto conferma di poter avere una wild card per il torneo, al via il prossimo il 28 agosto.

“Serena (Williams) e io abbiamo cenato qualche settimana fa”, continua Wozniacki nell’intervista a Vogue. “Quando le ho detto il mio piano, ha urlato: ‘Wow, buon per te. Sarò al tuo fianco in ogni fase del percorso e se mai avrai bisogno di qualcosa, sono qui.’ Lei c’è sempre stata per me. Serena non ottiene abbastanza credito per essere arrivata a così tante finali del Grande Slam dopo aver avuto Olympia. Ha aperto la strada a così tanti di noi – ci ha mostrato che tutto è possibile, anche dopo essere diventate mamma. La maggior parte degli uomini ha figli e continua a giocare, come Federer, Murray o Djokovic. Per le donne a volte questo non accade e vorrei cambiare questa percezione. Azarenka, Clijsters e Serena hanno dimostrato che si può fare e io vorrei far parte di questo circolo”.

Non ha idea di quanto durerà la sua nuova vita da Pro: “Per quanto tempo potrò giocare al mio livello più alto — un anno, due anni, tre anni? Non lo so. Ma so che tra cinque anni, quando i bambini andranno a scuola, potrebbe essere troppo tardi”.

Nelle ultime settimane la danese aveva pubblicato sui social varie foto in campo, ma si pensava ad un’ottima preparazione per i tornei delle Leggende. Invece le sue parole estremamente precise e determinate fanno pensare alla voglia di rientro in grande stile, per vincere, come accadde a Kim Clijsters alcuni anni fa. A 33 anni, se è riuscita a risolvere i problemi fisici che l’avevano penalizzata a tal punto da costringerla al ritiro, potrebbe rappresentare una ventata di entusiasmo ed energia per il tour femminile.