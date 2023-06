Carlos Alcaraz vince al Queen’s per la prima volta e ritorna al n.1 del mondo. Alexander Bublik vince il suo primo 500 in carriera.

Carlos Alcaraz si è dimostrato inarrestabile nel torneo ATP 500 del Queen’s, aggiudicandosi il titolo nella finale che si è svolta a Londra. Nonostante le difficoltà fisiche, lo spagnolo è riuscito a battere l’australiano Alex De Miñaur con il punteggio di 6-4, 6-4, confermandosi come uno dei talenti e ormai campione assoluto.

Alcaraz ha vinto la partita nonostante abbia avvertito dolori all’adduttore della gamba destra alla fine del primo set. Il dolore, tuttavia, non è stato sufficiente a fermare il giovane campione che è riuscito a superare l’ostacolo e a portare a casa il trofeo.

Prima del torneo di Wimbledon 2023, molti dubitavano che Alcaraz, all’età di soli 20 anni, potesse competere al massimo livello sull’erba, ma lo spagnolo ha dimostrato che tali dubbi erano decisamente prematuri. Non solo ha partecipato, ma ha dominato il campo al suo terzo torneo sull’erba della carriera e al suo primo al di fuori di Wimbledon.

Con la vittoria al Queen’s Club, Alcaraz ha conquistato l’undicesimo titolo della sua carriera e il quinto della stagione. Questo successo eguaglia il suo record del 2022 ed è anche il miglior risultato ottenuto da un giocatore durante la stagione corrente. Da domani ritornerà al n.1 del mondo scavalcando Novak Djokovic.

ATP London / Queen's Club Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 4 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Alexander Bublik è il nuovo campione dell’ATP 500 di Halle. Il tennista kazako, classificato al 48° posto nel mondo, ha mostrato le sue eccellenti capacità questa settimana sul campo in erba, culminando con l’ottenimento del titolo, il suo primo ATP 500. Bublik ha sconfitto Andrey Rublev in finale, con ol punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, in un incontro durato 1 ora e 36 minuti durante il quale ha servito 21 ace e commesso 12 doppi falli. Alexander ha neutralizzato una pericolosa palla break nell’ultimo game prima di vincere la partita per 6 a 3.