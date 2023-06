Challenger Medellín: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Medellín – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Mejia, Nicolas vs Boscardin Dias, Pedro

Qualifier vs Rybakov, Alex

Soriano Barrera, Adria vs Qualifier

Qualifier vs (5) Andreozzi, Guido

(4) Reis Da Silva, Joao Lucas vs Lock, Benjamin

(WC) Santamaria, Felipe vs Alves, Mateus

Panta, Jorge vs (PR) Sakamoto, Pedro

Qualifier vs (6) Serdarusic, Nino

(7) Kypson, Patrick vs Descotte, Matias Franco

Barrena, Alex vs Lama, Gonzalo

Rehberg, Max Hans vs Qualifier

Heide, Gustavo vs (3) Delbonis, Federico

(8) Schoolkate, Tristan vs Ribeiro, Eduardo

Melzer, Gerald vs (PR) Statham, Rubin

Luz, Orlando vs (WC) Rodriguez, Johan Alexander

Qualifier vs (2) Rodriguez Taverna, Santiago

Challenger Medellín – Tabellone Qualificazione – terra

(1/Alt) Mayo, Aidan vs Florig, Philip

Brown, Preston vs (9) Hoyos, Alejandro

(2) McCormick, Tristan vs Stevenson, Kelsey

(Alt) Mayo, Keenan vs (10) Loureiro, Joao Victor Couto

(3) Monzon, Ignacio vs (WC) Hernandez, Sergio

(WC) Uribe, Alejandro vs (11) Puttergill, Calum

(4) Soto, Matias vs (WC) Tobon, Miguel

(Alt) Urrea, Andres vs (7) Prihodko, Oleg

(5) Zanellato, Nicolas vs Pena, Enrique

(WC) Leroy, Come vs (12) Buitrago, Nicolas

(6) Lilov, Victor vs Gomez, Juan Sebastian

(Alt) King, Evan vs (8) Kuzuhara, Bruno