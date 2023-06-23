WTA 250 Bad Homburg: Il Tabellone Principale. Quattro azzurre al via
WTA Bad Homburg – Tabellone Principale -erba
(1) Iga Swiatek vs Tatjana Maria
Qualifier vs Qualifier
Alycia Parks vs Leylah Fernandez
(WC) Sabine Lisicki vs (6) Lin Zhu
(4) Mayar Sherif vs (WC) Anna-Lena Friedsam
Lucia Bronzetti vs Julia Grabher
Qualifier vs Sara Errani
Jaqueline Cristian vs (8) Varvara Gracheva
(5) Bianca Andreescu vs (WC) Sonay Kartal
Aliaksandra Sasnovich vs Rebeka Masarova
Martina Trevisan vs Alizé Cornet
(ALT) Emma Navarro vs (3) Donna Vekic
(7) Elisabetta Cocciaretto vs Katerina Siniakova
Qualifier vs Evgeniya Rodina
Linda Noskova vs Anna Blinkova
Viktoriya Tomova vs (2) Liudmila Samsonova
TAG: Circuito WTA
1 commento
Samsonova
Swiatek
Grabher
Sasnovich
Fernandez
Q
Vekic
Rodina