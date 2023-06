WTA 250 Bad Homburg: Il Tabellone Principale. Quattro azzurre al via

WTA Bad Homburg – Tabellone Principale -erba

(1) Iga Swiatek vs Tatjana Maria

Qualifier vs Qualifier

Alycia Parks vs Leylah Fernandez

(WC) Sabine Lisicki vs (6) Lin Zhu

(4) Mayar Sherif vs (WC) Anna-Lena Friedsam

Lucia Bronzetti vs Julia Grabher

Qualifier vs Sara Errani

Jaqueline Cristian vs (8) Varvara Gracheva

(5) Bianca Andreescu vs (WC) Sonay Kartal

Aliaksandra Sasnovich vs Rebeka Masarova

Martina Trevisan vs Alizé Cornet

(ALT) Emma Navarro vs (3) Donna Vekic

(7) Elisabetta Cocciaretto vs Katerina Siniakova

Qualifier vs Evgeniya Rodina

Linda Noskova vs Anna Blinkova

Viktoriya Tomova vs (2) Liudmila Samsonova