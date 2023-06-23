WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Bad Homburg: Il Tabellone Principale. Quattro azzurre al via

23/06/2023 22:45 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto
Elisabetta Cocciaretto nella foto

GERWTA Bad Homburg – Tabellone Principale -erba
(1) Iga Swiatek POL vs Tatjana Maria GER
Qualifier vs Qualifier
Alycia Parks USA vs Leylah Fernandez CAN
(WC) Sabine Lisicki GER vs (6) Lin Zhu CHN

(4) Mayar Sherif EGY vs (WC) Anna-Lena Friedsam GER
Lucia Bronzetti ITA vs Julia Grabher AUT
Qualifier vs Sara Errani ITA
Jaqueline Cristian ROU vs (8) Varvara Gracheva RUS

(5) Bianca Andreescu CAN vs (WC) Sonay Kartal GBR
Aliaksandra Sasnovich BLR vs Rebeka Masarova ESP
Martina Trevisan ITA vs Alizé Cornet FRA
(ALT) Emma Navarro USA vs (3) Donna Vekic CRO

(7) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Katerina Siniakova CZE
Qualifier vs Evgeniya Rodina RUS
Linda Noskova CZE vs Anna Blinkova RUS
Viktoriya Tomova BUL vs (2) Liudmila Samsonova RUS

TAG:

1 commento

miky85 23-06-2023 22:54

Samsonova

Swiatek

Grabher
Sasnovich

Fernandez
Q
Vekic
Rodina

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!