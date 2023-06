Wimbledon: Gli orari del sorteggio delle qualificazioni e Tabellone Principale

Il prestigioso torneo di Wimbledon è alle porte e con esso la promessa di una competizione di gran livello.

L’AELTC (All England Lawn Tennis Club) ha annunciato i dettagli del sorteggio dei tabelloni per i tornei di qualificazione maschile e femminile. Il sorteggio per il tabellone di qualificazione maschile si terrà domenica 25 giugno alle ore 16 locali (17 italiane), mentre il sorteggio per il tabellone femminile avrà luogo il giorno successivo, lunedì 26 giugno, sempre alle ore 16 (17 italiane).

Successivamente, venerdì 30 giugno, alle ore 10 (11 italiane), si svolgeranno i sorteggi dei tabelloni principali, sia maschile che femminile.