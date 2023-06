ATP 500 Halle e Queens: Il programma di Giovedì 22 Giugno 2023. Derby italiano ad Halle: per i bookie Sinner nettamente avanti su Sonego (sondaggio)

Dopo un primo turno sofferto, con due vittorie al terzo e decisivo set, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si trovano di fronte nell’Atp di Halle per un posto nei quarti di finale. Sarà il secondo scontro diretto tra i due azzurri, con il primo vinto facilmente da Sinner, favorito anche sull’erba tedesca, a 1,27 e 1,28 contro il colpo del tennista torinese che oscilla tra 3,50 e 3,60 volte la posta.

Per i bookie, riferisce Agipronews, sarà sempre il numero uno d’Italia a spuntarla nel primo set, a 1,36, mentre per il risultato finale in pole c’è un altro 2-0 Sinner dato, a 1,76 con invece la vittoria di Sonego nell’ultimo parziale proposta a 7,20. Jannik Sinner è anche il favorito numero due per la vittoria del torneo di Halle, a quota 5, preceduto solo da Danil Medvedev, a 3,20. Più lontano invece Lorenzo Sonego, offerto campione a 19.

ATP 500 Halle

OWL ARENA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Lorenzo Sonego vs [4] Jannik Sinner

2. Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff

3. [3] Andrey Rublev vs [WC] Yannick Hanfmann

4. Tallon Griekspoor vs [6] Hubert Hurkacz (non prima ore: 17:30)

TENNISPOINT COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs [Q] Albano Olivetti / David Vega Hernandez

2. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [WC] Marcelo Demoliner / Andreas Mies OR [4] Kevin Krawietz / Tim Puetz (non prima ore: 12:30)

3. Marcelo Melo / John Peers vs Nicolas Jarry / Rafael Matos

ATP 500 Queen’s

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Alex de Minaur vs Diego Schwartzman

2. Adrian Mannarino vs [3] Taylor Fritz

3. [1] Carlos Alcaraz vs Jiri Lehecka

4. [Q] Grigor Dimitrov vs [8] Francisco Cerundolo

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden

2. Daniel Evans / Lloyd Glasspool vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek

3. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [LL] Andre Goransson / Ben McLachlan OR [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 17:30)