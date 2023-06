ATP 500 Queens e Halle: Il programma completo di Mercoledì 21 Giugno 2023. per Musetti ostacolo Shelton, l’azzurro favorito per un posto ai quarti di finale?

Dopo il convincente esordio sull’erba londinese del Queen’s contro Choinski, tra Lorenzo Musetti e i quarti di finale c’è l’ostacolo Ben Shelton, capace di sconfiggere Wolf nel derby statunitense. Partita alla portata dell’azzurro, dato vincente a 1,45 1,47 contro il successo dell’americano visto tra 2,55 e 2,60. Favorito un altro finale al secondo set – come per entrambi nel primo turno – con la vittoria di Musetti per 2-0 in pole a 2,17 mentre sale a 4,20 lo stesso parziale a favore di Shelton.

Difficile però che l’italiano riesca a portare a casa il primo titolo della carriera su erba: vale infatti 25 volte la posta il trionfo di Musetti, ben lontano dal favorito Carlos Alcaraz, proposto a 3, e dal primo rivale, Taylor Fritz, offerto a quota 5,50.

1.vs Ben Shelton2. [SE] Jordan Thompsonvs [5] Cameron Norrie3. [WC] Ryan Penistonvs [2] Holger Rune4. [4] Frances Tiafoevs Sebastian Korda

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Jamie Murray / Michael Venus

2. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Nikola Mektic / Mate Pavic

3. Taylor Fritz / Jiri Lehecka vs [WC] Julian Cash / Luke Johnson OR Nicolas Mahut / Fabrice Martin

4. Andy Murray / Cameron Norrie vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

1. [Q] Roman Safiullin vs Jan-Lennard Struff2. [1] Daniil Medvedev vs Laslo Djere3. Nicolas Jarryvs [2/WC] Stefanos Tsitsipas4. [9] Alexander ZverevOR [WC] Dominic Thiemvs Denis Shapovalov(non prima ore: 17:30)

TENNISPOINT COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Brandon Nakashima vs [8] Roberto Bautista Agut

2. [1] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Tallon Griekspoor / Robin Haase

3. Hubert Hurkacz / Jannik Sinner vs [WC] Oscar Otte / Jan-Lennard Struff

4. [WC] Marcelo Demoliner / Andreas Mies vs [4] Kevin Krawietz / Tim Puetz