Atp 500 Halle: Lorenzo Sonego al secondo turno. Vince anche Jannik Sinner. Sarà sfida tutta italica agli ottavi

Nella cornice del torneo ATP 500 di Halle, Jannik Sinner ha segnato un’importante vittoria, superando il veterano Richard Gasquet in un match di tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2. La vittoria di Sinner lo porta ad affrontare un altro italiano, Lorenzo Sonego, nel prossimo turno.

Nel primo set, Sinner ha mostrato la sua forza con un break nel quarto gioco. Nonostante la pressione, Gasquet non è riuscito a recuperare lo svantaggio, con Sinner che ha avuto tre palle set sul 5-2. Gasquet ha resistito alla pressione, ma Sinner ha chiuso il set 6-3 nel gioco successivo.

Il secondo set ha visto Sinner andare vicino alla vittoria. Sul punteggio di 4 pari, Sinner ha avuto due opportunità per fare il break e servire per il match, ma non è riuscito a sfruttare le sue chances. Poi, sul 5-6, Jannik ha subito un blackout totale, perdendo la battuta a zero e cedendo il set a Gasquet per 7-5.

Nonostante il contraccolpo del secondo set, Sinner ha mostrato una notevole forza di carattere nel terzo. Ha iniziato con un impressionante doppio break, portandosi sul 5-1. Anche se Gasquet ha cercato di rimanere in partita , Sinner ha chiuso la partita con un decisivo 6-2.

Ora, il giovane italiano si prepara per il prossimo turno dove affronterà Lorenzo Sonego in un derby tutto italiano.

ATP Halle Richard Gasquet Richard Gasquet 3 7 2 Jannik Sinner [4] Jannik Sinner [4] 6 5 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 R. Gasquet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 0-15 df 0-30 0-40 6-5 → 7-5 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 R. Gasquet 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Lorenzo Sonego ha iniziato bene nel torneo di Halle, Germania. Ha superato il primo turno con determinazione, conquistando la vittoria sul rivale Aslan Karatsev. Karatsev era stato ripescato in seguito al ritiro dell’australiano Nick Kyrgios, ma non è stato in grado di ostacolare l’avanzata di Sonego. Il punteggio finale del match ha segnato 6-2, 3-6, 6-2 in favore del torinese, con una durata di due ore di gioco intenso. Adesso Sonego si prepara ad affrontare Jannik Sinner in un derby tutto italiano.

Nel primo set, Sonego ha dimostrato la sua superiorità con una padronanza eccellente del gioco. Ha sapientemente controllato gli attacchi potenti di Karatsev, che sembrava non essere in una delle sue migliori giornate. Grazie a due dritti in rete di Karatsev e un colpo passante efficace, Sonego è riuscito a ottenere il break fin dai primi momenti. Con una percentuale di servizio impressionante del 93% e solo cinque punti concessi, è riuscito a ottenere un secondo break nel settimo gioco, chiudendo il set con un confortevole 6-2.

Tuttavia, la dinamica è cambiata nel secondo set. Sonego ha iniziato a mostrare qualche debolezza, specialmente con la sua prima di servizio, la cui percentuale è calata al 62%. Contemporaneamente, Karatsev ha migliorato il suo rendimento, concedendo solamente tre punti con il servizio. Dopo sette giochi equilibrati, Sonego ha affrontato la sua prima sfida reale, dovendo cedere sotto pressione al punteggio di 15-40. Nonostante si sia ritrovato in una situazione simile, Karatsev è riuscito a mantenere la calma e a fare affidamento sul suo servizio per portare il match al set decisivo.

Nel terzo set, entrambi i giocatori sembravano tesi e il numero degli errori commessi ha iniziato ad aumentare. Nonostante Karatsev abbia commesso due doppi falli e un errore di rovescio nel secondo gioco, è riuscito a recuperare immediatamente lo svantaggio.Tuttavia, dopo aver fallito un dritto cruciale, Sonego ha permesso a Karatsev di annullare la terza palla break consecutiva. Ma l’ex semifinalista dell’Open d’Australia non ha saputo approfittarne, commettendo altri tre errori in sequenza che hanno portato a un terzo break per Sonego. Quest’ultimo ha gestito efficacemente la situazione, conducendo il gioco fino all’ottavo gioco, che ha visto alcuni vantaggi. Infine, un errore di rovescio da parte di Karatsev ha dato a Sonego l’opportunità di chiudere il match a suo favore piazzando un nuovo break e vincere la partita per 6 a 2.