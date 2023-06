ITF Ilkley e Ystad: I Main Draw

ITF ILKLEY(Gbr 100k erba)

[1] Emma Navarro vs Katherine Sebov

Himeno Sakatsume vs TBD

Maja Chwalinska vs TBD

Valentini Grammatikopoulou vs [7] Nao Hibino

[4] Simona Waltert vs Sonay Kartal

Elsa Jacquemot vs TBD

Isabelle Lacy vs Viktorija Golubic

Yuriko Lily Miyazaki vs [5] Aliona Bolsova

[6] Kayla Day vs TBD

TBD vs TBD

Anna Brogan vs TBD

Moyuka Uchijima vs [3] Dalma Galfi

[8] Tamara Korpatsch vs TBD

Ann Li vs Mirjam Bjorklund

Sachia Vickery vs Olivia Gadecki

Daria Snigur vs [2] Anna Karolina Schmiedlova

[1] Kaia Kanepivs Jacqueline Cabaj awadJulia Lovqvistvs Caijsa Wilda HennemannAstra Sharmavs TBD[5] Darja Semenistajavs TBD

[4] Selena Janicijevic vs Irene Burillo escorihuela

Fanny Ostlund vs Malene Helgo

Katarzyna Kawa vs Fiona Ferro

Yuliya Hatouka vs [6] Carolina Alves

[8] Renata Zarazua vs TBD

Lisa Zaar vs Ipek Oz

Valeriya Strakhova vs TBD

[3] Despina Papamichail vs TBD

[7] Elvina Kalieva vs TBD

Jenny Duerst vs Kajsa Rinaldo persson

Margaux Rouvroy vs TBD

[2] Reka Luca Jani vs TBD