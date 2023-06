ATP 500 Queen’s: Il Tabellone Principale. Alcaraz guida il seeding. Per i colori italiani al via Matteo Berrettini, che difende il titolo e Lorenzo Musetti n.6 del seeding

Il torneo ATP 500 del Queen’s, uno dei tornei più prestigiosi del circuito, conta la presenza italiana di Matteo Berrettini, campione uscente e Lorenzo Musetti, testa di serie n.6.

Matteo Berrettini affronterà Emil Ruusuvuori dalla Finlandia nel suo match d’apertura.

Dall’altro lato, Lorenzo Musetti affronterà il britannico Jan Choinski, invitato con una wildcard. Oltre a Berrettini e Musetti, ci saranno altri nomi di rilievo nel torneo, tra cui Carlos Alcaraz, Holger Rune, Frances Tiafoe e Andy Murray, per citarne alcuni.

ATP 500 Queen’s – Tabellone Principale – erba

(1) Alcaraz, Carlosvs QualifierLehecka, Jirivs Davidovich Fokina, Alejandrovs Ruusuvuori, EmilQualifier vs (8) Cerundolo, Francisco

(4) Tiafoe, Frances vs van de Zandschulp, Botic

Korda, Sebastian vs Evans, Daniel

(SE) Thompson, Jordan vs (PR) Raonic, Milos

Kecmanovic, Miomir vs (5) Norrie, Cameron

(7) de Minaur, Alex vs Murray, Andy

Schwartzman, Diego vs Qualifier

Mannarino, Adrian vs (WC) Broady, Liam

Zapata Miralles, Bernabe vs (3) Fritz, Taylor

(6) Musetti, Lorenzo vs (WC) Choinski, Jan

Qualifier vs Shelton, Ben

Humbert, Ugo vs (WC) Peniston, Ryan

Cressy, Maxime vs (2) Rune, Holger