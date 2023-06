ATP 250 Stoccarda e S-Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. ATP 500 Halle e Queen’s – I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali (LIVE)

ATP 250 Stoccarda (Germania) – Semifinali, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Frances Tiafoevs [Q] Marton Fucsovics

2. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [4] Kevin Krawietz / Tim Puetz



Il match deve ancora iniziare

3. Jan-Lennard Struff vs [4] Hubert Hurkacz (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 S-Hertogenbosch (Olanda) – Semifinali, erba

Il match deve ancora iniziare

3. Jordan Thompsonvs [LL] Rinky Hijikata(non prima ore: 14:30)

4. [6] Tallon Griekspoor vs Emil Ruusuvuori



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

2. Viktoria Hruncakova / Tereza Mihalikova vs [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Halle (Germania) – 1° Turno Qualificazione, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Daniel Altmaiervs Borna Gojo

2. [WC] Henri Squire vs [6] Luca Van Assche



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Aslan Karatsev vs [WC] Maximilian Marterer



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Zhizhen Zhang vs [WC] Louis Wessels



Il match deve ancora iniziare

2. Roman Safiullin vs [8] Benjamin Bonzi



Il match deve ancora iniziare

3. Radu Albot vs [5] Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hugo Gaston vs [7] Christopher Eubanks



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Marcos Giron vs [Alt] Pavel Kotov



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Londra (Regno Unito) – 1° Turno Qualificazione, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Grigor Dimitrovvs Aleksandar Vukic

2. [WC] Arthur Fery vs [8] Alexei Popyrin



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Feliciano Lopez vs [7] Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Tommy Paul vs Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Billy Harris vs [5] Constant Lestienne



Il match deve ancora iniziare

2. [3] J.J. Wolf vs [Alt] Jelle Sels



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Arthur Fils vs [Alt] Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

2. [PR] Jeremy Chardy vs [6] Mackenzie McDonald (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare