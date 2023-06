Pablo Carreno Busta ancora un forfait: Non ci sarà a Wimbledon. Arnaldi fuori di soli due posti dal Md

Un vero e proprio incubo sta vivendo Pablo Carreño Busta, il celebre tennista originario di Gijón, Spagna. Il suo infortunio al gomito, persistente e resistente al recupero, sta impedendo al giocatore di ritornare in campo, provocando una notevole assenza dalle competizioni.

Carreño ha trascorso molti mesi lontano dai tornei a causa di questa condizione fisica avversa. Ha recentemente confermato la sua mancanza nel tour sull’erba, compreso il prestigioso torneo di Wimbledon 2023, una notizia che ha deluso i tifosi e lo stesso giocatore.

Tuttavia, non tutto è perduto. Ci sono speranze che le condizioni di Carreño possano migliorare, permettendogli di riacquistare il ritmo e la forma fisica necessari per competere nel tour sul cemento che precede l’US Open 2023. Il tennista difende un numero considerevole di punti acquisiti grazie alla sua vittoria nel torneo dell’anno scorso in Canada.

Matteo Arnaldi è al momento fuori di solo due posti dal tabellone principale.

(Clicca per vedere l'entry list) WImbledon (MD) Inizio torneo: 03/07/2023 | Ultimo agg.: 16/06/2023 12:48 Main Draw (cut off: 97 - Data entry list: 23/05/23 - Special Exempts: 0/0) 1. C. Alcaraz

G. Dimitrov 33. M. Raonic*pr

B. Shelton 35. G. Monfils*pr

A. Mannarino 47. L. Harris*pr

M. Cecchinato 73. H. Dellien*pr

C. Eubanks 75. G. Pella*pr

S. Wawrinka 88. J. Chardy*pr

F. Coria 94. J. Vesely*pr

J. Pablo Varillas Alternates 1. R. Safiullin (98)

