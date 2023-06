ATP 250 Hertogenbosch e Stoccarda: Il programma completo di Mercoledì 14 Giugno 2023. Esordio agevole per Sinner a Hertogenbosch? Anche Sonego e Musetti favoriti a Stoccarda

Sarà Alexander Bublik il primo avversario di Jannik Sinner nell’Atp di Hertogenbosch, in quella che sarà la prima partita della stagione su erba per l’azzurro, nettamente favorito, a 1,23, quota che sale a 1,25, contro il colpo del kazako che oscilla tra 3,65 e 3,75 volte la posta. Il tennista italiano dovrebbe spuntarla per 0-2, risultato offerto a 1,70 mentre il successo al terzo e decisivo parziale sale a quota 3,50.

Non dovrebbero esserci troppi problemi, sulla carta, neanche per i due italiani impegnati a Stoccarda. Lorenzo Sonego, dopo aver dominato il derby contro Berrettini al primo turno, vede a 1,50 la vittoria contro Christopher O’Connell, dato invece a 2,42, quote molto vicine a quelle del bis di Lorenzo Musetti, vincente all’esordio contro il croato Gojo, proposto a 1,55 con il francese Gregoire Barreire, costretto a inseguire a 2,35.

ATP 250 Stoccarda

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christopher O’Connell vs Lorenzo Sonego

2. [4] Hubert Hurkacz vs [Q] Yosuke Watanuki

3. [6] Lorenzo Musetti vs Gregoire Barrere (non prima ore: 15:00)

4. Jiri Lehecka vs [3] Frances Tiafoe (non prima ore: 17:00)

Colosseum – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

2. Marcelo Demoliner / Andreas Mies vs Albano Olivetti / David Vega Hernandez (non prima ore: 14:00)

Combined Hertogenbosch

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Victoria Azarenka vs Ashlyn Krueger

2. [1] Veronika Kudermetova vs [Q] Carol Zhao (non prima ore: 12:30)

3. Alexander Bublik vs [2/WC] Jannik Sinner (non prima ore: 14:30)

4. [3] Borna Coric vs Mackenzie McDonald OR Ilya Ivashka

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Ugo Humbert vs Emil Ruusuvuori

2. [LL] Rinky Hijikata vs Marc-Andrea Huesler

3. [7] Aliaksandra Sasnovich vs Greet Minnen

4. Polina Kudermetova vs [2] Liudmila Samsonova

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs [2] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

2. Alex de Minaur / Jordan Thompson OR Marcelo Melo / John Peers vs Brandon Nakashima / Emil Ruusuvuori (non prima ore: 14:00)

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [WC] Matwe Middelkoop / Bart Stevens

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Viktoria Hruncakova / Tereza Mihalikova vs [OSE] Miyu Kato / Aldila Sutjiadi

2. Rosalie Van Der Hoek / Renata Voracova vs Ekaterina Alexandrova / Zhaoxuan Yang

3. [OSE] Ysaline Bonaventure / Kirsten Flipkens vs [2] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez

4. Greet Minnen / Yanina Wickmayer vs Anastasia Detiuc / Jesika Maleckova (non prima ore: After Suitable Rest)