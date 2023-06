Camila Giorgi supera il primo turno del “Rothesay Open”, pronta per sfidare Elizabeth Mandlik. Sconfitta per Lucrezia Stefanini al Libema Open, Sasnovich la supera nel primo turno

Non è stata una partita semplice per Camila Giorgi, ma la tennista italiana è riuscita a superare il primo turno del “Rothesay Open” WTA 250 (montepremi 259.303 dollari), che si sta disputando sui campi in erba di Nottingham, in Gran Bretagna.

Giorgi, 31enne di Macerata, n.47 del ranking mondiale e 7a del seeding, ha sconfitto la statunitense Madison Brengle, n.113 WTA, dopo un match interrotto e quindi disputato su due giorni. Il punteggio finale è stato di 7-6(5), 6-2 in un’ora e 35 minuti di gioco.

Al secondo turno, Camila affronterà l’americana Elizabeth Mandlik, n.110 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni. Mandlik, figlia della quattro volte campionessa Slam Hana Mandlikova, non ha mai incontrato Giorgi in una competizione ufficiale. La 22enne di Boca Raton, Florida, si è guadagnata il posto dopo una vittoria al tie-break del set decisivo sulla bulgara Viktoriya Tomova, n.79 WTA, in un altro match disputato su due giorni.

Nonostante le condizioni ventose, ieri la Giorgi è riuscita a prendere il sopravvento rapidamente nel primo set, andando avanti con un doppio break 5-0. Tuttavia, la pioggia ha sospeso il match lunedì pomeriggio, mentre Giorgi stava annullando due palle break (15-40).

Alla ripresa del gioco ventiquattro ore dopo, Brengle è riuscita a riappropriarsi del set, recuperando entrambi i break e pareggiando 5-5. Tuttavia, Giorgi ha risposto vincendo il game successivo (6-5), e alla fine è stata la giocatrice italiana a trionfare nel tie-break, grazie a un errore della statunitense sul 6 a 5.

Il secondo set ha visto un break da parte dell’Italia e un contro-break degli Stati Uniti, ma Camila ha rapidamente cambiato passo, vincendo quattro giochi consecutivi (con due break) per portarsi sul 5-1. Nonostante Brengle abbia vinto un ulteriore game, Giorgi ha chiuso il set e la partita con il punteggio di 6-2 al primo match-point utile.

WTA Nottingham Madison Brengle Madison Brengle 0 6 2 0 Camila Giorgi [7] • Camila Giorgi [7] 0 7 6 0 Vincitore: Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Giorgi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 4-4* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nelle sfide sul verde olandese del “Libema Open”, WTA 250 con un montepremi di 259.303 dollari, la tennista italiana Lucrezia Stefanini non è riuscita a passare il primo turno. La 25enne di Carmignano, attualmente al 111° posto nel ranking WTA, è stata sconfitta in un’ora e 13 minuti di partita dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, n.71 WTA e settima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-3.

Nel loro primo confronto, Sasnovich ha dominato il primo set, mostrando l’esperienza che l’avevano portata ai quarti di finale a Wimbledon 2018. L’italiana Stefanini ha faticato a trovare il proprio ritmo, fallendo due palle-game nel gioco d’apertura e altre quattro nel quinto, permettendo alla bielorussa di vincere il set con un perentorio 6-0.

Nel secondo set, Stefanini è riuscita a tenere il turno di servizio nel primo gioco, segnando il suo primo punto del match. Tuttavia, nel terzo game, dopo aver salvato due palle-break, la tennista italiana ha commesso il suo secondo doppio fallo dell’incontro sulla terza palla-break, permettendo a Sasnovich di prendere un vantaggio di 2-1. La bielorussa ha confermato il vantaggio, salendo a 3-1.

Stefanini, nonostante le difficoltà, ha mostrato grinta nel quinto game, risalendo da 0-40 e accorciando le distanze sul 3-2. Tuttavia, Sasnovich ha guadagnato un ulteriore break nel settimo gioco, portandosi sul 5-2. Nel gioco successivo, Stefanini è riuscita a recuperare un break, purtroppo Lucrezia ha ceduto nuovamente il servizio a zero, consentendo a Sasnovich di chiudere il set e la partita per 6-3.