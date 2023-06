Il Ritorno difficile di Matteo Berrettini nel torneo di Stoccarda dopo l’Infortunio (Video di un commosso Berrettini e sintesi partita)

Ritornare al pieno della forma fisica dopo un infortunio non è mai un’impresa facile. Questo è quanto ha sperimentato in prima persona Matteo Berrettini, che ha affrontato la sfida nel torneo di Stoccarda, portando con sé le aspettative di ottenere almeno una vittoria dopo un periodo di assenza dal circuito durato due mesi.

Berrettini, nonostante si sentisse bene durante gli allenamenti, è stato duramente sconfitto sul campo da Lorenzo Sonego. Tuttavia, il tennis non è solo fatto di vittorie e sconfitte, ma anche del calore e dell’emozione che solo i fan possono dare. E così è stato, con Matteo Berrettini che ha lasciato il campo tra un fragoroso applauso e le sue lacrime, emozionato anche per il sostegno ricevuto dal pubblico nonostante l’opaca prestazione.

Il tennista italiano, attualmente numero 21 del mondo ma sarà n.33 del mondo tra una settimana, ha vissuto un momento di grande commozione. La reazione del pubblico, tuttavia, è stata molto più di un semplice applauso: è stato un riconoscimento del suo coraggio, del suo spirito di lotta e della sua dedizione al gioco, nonostante le avversità incontrate.

