ATP Stoccarda: è subito derby Berrettini-Sonego, a Hertogenbosch Sinner tra i favoriti per il titolo

Non sarà un rientro in campo banale quello di Matteo Berrettini, che scenderà in campo nell’ATP di Stoccarda – torneo vinto dall’azzurro lo scorso anno – contro l’amico e connazionale Lorenzo Sonego. Per gli esperti sarà ritorno con vittoria per il romano, offerto a 1,59, quota che sale a 1,63 contro il colpo di Sonego visto tra 2,21 e 2,30. Per il risultato esatto in pole la vittoria di 2-0 a favore di Berrettini, fissata a 2,55, con lo stesso parziale a favore dell’avversario dato a 3,85.

Sarà invece impegnato in Olanda, nell’Atp di Hertogenbosch, Jannik Sinner, a caccia di riscatto dopo un deludente Roland Garros. L’italiano, in attesa di conoscere l’avversario del secondo turno, è il secondo favorito secondo i bookie, a quota 3,95 dietro a Danil Medvedev, in pole a 3 volte la posta.