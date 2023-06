Matteo Arnaldi trionfa nel torneo Challenger di Heilbronn. Quarto titolo nel circuito challenger e best ranking

Matteo Arnaldi ha conquistato un altro titolo importante nel suo palmarès, aggiudicandosi questo pomeriggio il torneo Challenger di Heilbronn.

Arnaldi ha mostrato una forma impressionante durante tutto il torneo, culminando con un’energica vittoria in finale su Facundo Diaz Acosta, n.137 nel ranking ATP, con il risultato di 7-6 (4) 6-1 dopo 1 ora e 26 minuti di partita. La vittoria ha messo in luce la crescita continua e la tenacia del giocatore italiano.

Questo è il quarto successo di Arnaldi in tornei Challenger, dopo le vittorie nel 2022 a Francavilla e nel 2023 a Murcia e Tenerife. Queste vittorie hanno dimostrato la sua capacità di competere e avere successo a questo livello, consolidando la sua posizione come uno dei giocatori emergenti più promettenti.

Da segnalare che nel match di oggi Matteo ha recuperato nel primo set uno svantaggio di 1 a 4 prima di vincere la frazione al tiebreak per 7 punti a 4 e non si è abbattuto quando ha servito per il primo set sul 6 a 5 ma è stato brekkato dall’argentino.

Grazie a questo trionfo, da domani Matteo Arnaldi si posizionerà al n.72 nel ranking ATP, un traguardo notevole che rappresenta il suo best ranking in carriera. Questa posizione rispecchia non solo la sua abilità sul campo, ma anche la sua determinazione e il suo impegno fuori dal campo.

Arnaldi ha continuato a migliorare nel corso della sua carriera, dimostrando un impegno costante per il miglioramento e una grande capacità di affrontare le sfide.

Il successo di Arnaldi nel torneo di Heilbronn segna un momento importante nella sua carriera. Questa vittoria riflette non solo il suo talento, ma anche la sua capacità di gestire la pressione e di giocare al suo meglio quando conta di più. Il suo progresso nel ranking ATP è la prova del suo duro lavoro, della sua dedizione e del suo talento.

ATP Heilbronn Facundo Diaz Acosta Facundo Diaz Acosta 6 1 Matteo Arnaldi [5] Matteo Arnaldi [5] 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-30 1-5 → 1-6 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* df 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0