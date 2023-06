Stefanos Tsitsipas wild card a Stoccarda (con la situazione delle teste di serie nei tornei ATP della prossima settimana). SInner, Musetti e Berrettini teste di serie

Non c’è tempo da perdere per Stefanos Tsitsipas. Dopo essere stato eliminato nei quarti di finale di Roland Garros da Carlos Alcaraz, il numero cinque del ranking ATP ha immediatamente voltato pagina verso la prossima parte della stagione: l’erba. Infatti, il tennista greco tornerà in campo già da lunedì prossimo, nella prima settimana di tennis su erba del circuito principale del 2023.

Tsitsipas ha ricevuto una wild card per l’ATP 250 di Stoccarda, un torneo che il greco ha disputato nel 2022, perdendo all’epoca nei quarti di finale contro Andy Murray. Ora, diventa la prima testa di serie in un torneo che include anche Matteo Berrettini, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Hubert Hurkacz, Nick Kyrgios, Alexander Zverev, tra gli altri, in una lista piena di grandi nomi.

ATP 250 Stoccarda – erba – teste di serie aggiornate

1 (WC) Stefanos Tsitsipas 5

2 Taylor Fritz 8

3 Frances Tiafoe 12

4 Hubert Hurkacz 14

5 Tommy Paul 17

6 Lorenzo Musetti 18

7 Matteo Berrettini 20

8 Nick Kyrgios 26

——————————————-

(WC) Alexander Zverev 27

Jan-Lennard Struff 28

Denis Shapovalov 32

1 Daniil Medvedev 23 Borna Coric 164 Alex de Minaur 195 Botic van de Zandschulp 316 Miomir Kecmanovic 377 Tallon Griekspoor 398 Ugo Humbert 40——————————————-Maxime Cressy 44Brandon Nakashima 45Emil Ruusuvuori 46Adrian Mannarino 47