Iga Swiatek dopo l’approdo agli ottavi di finale a Parigi: “Avrò alti e bassi, devo accettare questo” (Video)

La numero uno mondiale, Iga Swiatek, continua a sbaragliare le avversarie in modo straordinario, con prestazioni particolarmente notevoli sui campi in terra battuta. La sua recente performance al terzo turno del Roland Garros ha lasciato tutti senza fiato, con un incontestabile 6-0, 6-0 inflitto all’avversaria Xinyu Wang. La giocatrice polacca ha mantenuto una pressione incessante per tutta la durata dell’incontro, senza mai mostrare segni di cedimento o rallentamento.

A seguito del suo trionfo, Swiatek ha riflettuto: “Devo stare attenta a non rilassarmi troppo dopo vittorie così schiaccianti. Non è mai facile ottenere questi risultati. Non credo che sia un problema vincere in modo così convincente perché ne ho già avute molte di vittorie del genere. Voglio solo essere sicura di poter giocare il mio tennis. Tuttavia, il giorno dopo tutto ricomincia da capo e l’obiettivo è affrontare ogni nuovo incontro come se fosse il primo.”

Nel bel mezzo della potenziale minaccia di perdere il primato nel ranking a Parigi in favore di Aryna Sabalenka, Swiatek ha ripercorso i suoi pensieri all’inizio della stagione. “Sentivo che tutti gli occhi erano puntati su di me, era la prima stagione in cui partivo come numero uno. Inoltre, all’Australian Open ero arrivata fino alle semifinali e sentivo di poter andare ancora più lontano, ma tutte queste aspettative cumulate hanno reso le cose difficili. A volte è veramente arduo gestire la pressione e mantenere la vetta per un lungo periodo. Avrò alti e bassi, devo accettare questo”,” ha sottolineato.

HL SWIATEK