Challenger Tyler: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Tyler – Tabellone Principale – hard

(1) Mmoh, Michael vs Qualifier

Reis Da Silva, Joao Lucas vs (WC) Neff, Adam

Qualifier vs Kuzuhara, Bruno

(Alt) Lajal, Mark vs (5) Escoffier, Antoine

(3) Moreno De Alboran, Nicolas vs Diez, Steven

Masur, Daniel vs (WC) Kwiatkowski, Thai-Son

Qualifier vs Sandgren, Tennys

(WC) Kumar, Omni vs (7) Uchiyama, Yasutaka

(8) Ficovich, Juan Pablo vs (PR) Bolt, Alex

Shimizu, Yuta vs Qualifier

Yevseyev, Denis vs Kukushkin, Mikhail

Durasovic, Viktor vs (4) Polmans, Marc

(6) Dougaz, Aziz vs (SE) Zhukayev, Beibit

Mansouri, Skander vs Qualifier

Qualifier vs Galarneau, Alexis

Krueger, Mitchell vs (2) Wu, Tung-Lin

(1/Alt) Sweeny, Danevs Ponwith, NathanAyeni, Alafiavs (7) Langmo, Christian

(2) Walton, Adam vs (WC) Adams, Harrison

Zheng, Michael vs (11) Sasikumar, Mukund

(3) Kasnikowski, Maks vs Heide, Gustavo

Descotte, Matias Franco vs (12) Escobedo, Ernesto

(4/Alt) Kypson, Patrick vs (PR) Statham, Rubin

Tomic, Bernard vs (10) Chappell, Nick

(5) Schoolkate, Tristan vs (WC) Boyer, Tristan

Van Wyk, Kris vs (8) Copil, Marius

(6) Gojowczyk, Peter vs (Alt) Clark, Ezekiel

(WC) Kim, Aidan vs (9) Zhu, Evan