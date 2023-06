Roland Garros: Il programma completo di Domenica 04 Giugno 2023. Inizia Lorenzo Sonego e poi si passa a Lorenzo Musetti

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Anastasia Pavlyuchenkova vs Elise Mertens

Novak Djokovic vs Juan Pablo Varillas

Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti

Sloane Stephens vs Aryna Sabalenka (non prima 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Karen Khachanov vs Lorenzo Sonego

Karolina Muchova vs Elina Avanesyan

Elina Svitolina vs Daria Kasatkina

Sebastian Ofner vs Stefanos Tsitsipas

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Shuai Zhang / Kristina Mladenovic vs Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs John Peers / Marcelo Melo

Elena-Gabriela Ruse vs Marta Kostyuk

Tim Puetz / Kevin Krawietz vs Fabien Reboul / Sadio Doumbia

Court 14 – Ore: 11:00

Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova vs Aldila Sutjiadi / Miyu Kato

Harri Heliovaara / Lloyd Glasspool vs Andreas Mies / Matwe Middelkoop

Greet Minnen / Anna Bondar vs Giuliana Olmos / Asia Muhammad

Nicolas Mahut / Su-Wei Hsieh vs Fabrice Martin / Hao-Ching Chan

Marcelo Arevalo / Marta Kostyuk vs John Peers / Storm Hunter

Court 7 – Ore: 11:00

Sarah Saito vs Daphnée Mpetshi perricard

Michael Venus / Bianca Andreescu vs Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands

Austin Krajicek / Ivan Dodig vs Rafael Matos / Francisco Cabral

Théo Papamalamis vs Keegan Rice

Sarah Iliev vs Anastasiia Gureva

Court 6 – Ore: 11:00

Emilien Demanet vs Arthur Gea

Zhaoxuan Yang / Yifan Xu vs Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez

Nathaniel Lammons / Gabriela Dabrowski vs Jamie Murray / Taylor Townsend

Tiantsoa Sarah Rakotomanga rajaonah vs Nina Vargova

Andrea M’chich vs Tomasz Berkieta

Court 3 – Ore: 11:00

Patrick Schoen vs Yaroslav Demin

Ella Seidel vs Alina Korneeva

Alejo Sanchez quilez vs Yi Zhou

Court 4 – Ore: 11:00

Hayato Matsuoka vs Alexander Razeghi

Nikola Daubnerova vs Lucciana Perez alarcon

Hoyoung Roh vs Reda Bennani

Mihai Alexandru Coman vs Alejandro Melero kretzer

Court 5 – Ore: 11:00

Alevtina Ibragimova vs Lily Taylor

Sebastian Eriksson vs Hayden Jones

Mia Slama vs Hayu Kinoshita

Gustavo Ribeiro De almeida vs Adriano Dzhenev

Mara Gae vs Charo Esquiva banuls

Court 8 – Ore: 11:00

Darja Suvirdjonkova vs Ella Mcdonald

Ranah Akua Stoiber vs Emerson Jones

Lorenzo Sciahbasi vs Branko Djuric

Federico Bondioli vs Learner Tien

Rosita Dencheva vs Sonja Zhiyenbayeva

Court 9 – Ore: 11:00

Maxim Mrva vs Gabriele Vulpitta

Oliver Ojakaar vs Maxwell Exsted

Amelie Smejkalova vs Hannah Klugman

Alexander Frusina vs Fernando Cavallo

Ena Koike vs Laura Samsonova

Court 10 – Ore: 11:00

Sol Ailin Larraya guidi vs Alena Kovackova

Federica Urgesi vs Malak El allami

Kyle Kang vs Alexander Blockx

Luca Udvardy vs Tereza Valentova

Juan Carlos Prado angelo vs Kaylan Bigun

Court 11 – Ore: 11:00

Tatum Evans vs Melisa Ercan

Cooper Williams vs Abel Forger

Joel Schwaerzler vs Oliver Bonding

Luciana Moyano vs Francesca Pace

Aya El aouni vs Alisa Oktiabreva

Court 12 – Ore: 11:00

Dino Prizmic vs Jangjun Kim

Jenny Lim vs Mia Ristic

Margot Phanthala vs Iva Ivanova

Kevin Edengren vs Loann Massard

Valeria Ray vs Cara Maria Mester

Court 13 – Ore: 11:00

Henry Searle vs Thomas Faurel

Ariana Anazagasty-pursoo vs Astrid Lew yan foon

David Fix vs Leo Raquillet

Lucie Pawlak vs Clervie Ngounoue

Thijs Boogaard vs Federico Cina