Camila Giorgi si ritira dal Roland Garros per un problema al ginocchio (Video)

Nel breve arco di trentasei minuti si è concluso il secondo turno di Camila Giorgi al Roland Garros. L’atleta italiana ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio destro, ritirandosi al termine del primo set dell’incontro con la statunitense Jessica Pegula, testa di serie n.3. Questo è stato un epilogo amaro per Giorgi sul campo del Philippe Chatrier, probabilmente dovuto all’aggravarsi del problema al ginocchio che l’aveva già costretta al ritiro durante il torneo di Madrid.

L’inizio del match si è rivelato estremamente difficile per Giorgi, che ha faticato a esprimere il suo gioco al meglio. La sua avversaria, Pegula, ha invece mostrato una forma eccellente. Dopo pochi minuti di gioco, il primo set era già nettamente inclinato a favore della tennista statunitense, con il punteggio di 4-0 e la prospettiva di un possibile 5-0.

In questo difficile contesto, Giorgi è riuscita a risalire. La tennista azzurra è riuscita a cancellare la palla del 5-0, riuscendo in qualche modo a vincere due giochi che sembravano poterla riportare in partita. Tuttavia, Pegula si è dimostrata implacabile con il suo servizio e ha concluso il set dopo appena più di mezz’ora di gioco, con il punteggio di 6-2.

Al termine del set, Giorgi ha richiesto un time-out medico per il problema al ginocchio destro. Tuttavia, dopo una breve consultazione, ha preso la dolorosa decisione di ritirarsi, interrompendo la partita e non proseguendo nel secondo set.

Con questo ritiro, la corsa di Giorgi al Roland Garros 2023 si conclude nel modo peggiore possibile. Sarà un duro colpo per la giocatrice e per i suoi tifosi, che ora guardano con ansia alla sua ripresa e al suo ritorno in campo.

GS Roland Garros Camila Giorgi • Camila Giorgi 0 2 0 Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 0 6 0 Vincitore: Jessica Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Camila Giorgi 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Giorgi Pegula Aces 0 2 Double faults 3 1 First serve 11/25 (44%) 12/22 (55%) Win on 1st serve 7/11 (64%) 11/12 (92%) Win on 2nd serve 6/14 (43%) 5/10 (50%) Max Speed 184 km/h (114 mph) 175 km/h (108 mph) 1st Serve Average Speed 168 km/h (104 mph) 161 km/h (100 mph) 2nd Serve Average Speed 149 km/h (92 mph) 134 km/h (83 mph) Break points won 0/0 (0%) 2/5 (40%) Receiving points won 6/22 (27%) 12/25 (48%) Winners 5 12 Unforced errors 10 11 Forced errors 6 3 Net points won 2/4 (50%) 1/2 (50%)