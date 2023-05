Dal Roland Garros: Interviste e video dei giocatori italiani di Martedì 29 Maggio 2023. Medvedev litiga con il pubblico (Video)

Giulio Zeppieri : “Lui avrà tutto da perdere perchè difende la finale Ruud, è il numero 4 del mondo e avrà tutte le pressioni del mondo. Io cercherò come sempre di giocare il mio tennis e di dare il massimo provando a dargli fastidio. Proverò a godermi l’esperienza il più possibile perchè affrontare uno dei migliori del mondo ti dà sempre qualcosa anche per il futuro”.

Saranno condizioni completamente diverse rispetto a Madrid dove Arnaldi ha sconfitto Ruud, qui i campi sono molto più lenti e bisogna giocare tutti i punti. In più giocare tre su cinque, soprattutto contro i più forti è un’altra cosa. Sarebbe stata più aperta in una partita due su tre piuttosto che in una tre sue cinque, ma mai dire mai”.

“Non è facile giocare contro di lui (Bublik) perchè è molto imprevedibile, può fare cose spettacolari e allo stesso tempo regalare punti anche in momenti importanti. Bisogna stare concentrati tutto il tempo senza scoraggiarsi o arrabbiarsi e io l’ho fatto”.

Andrea Vavassori: “E’ una vittoria che mi ripaga di tanti sacrifici , è felicità pura. E’ stata tostissima, sinceramente non so come ho fatto a sopravvivere alla partita… più che a vincerla! E’ stata una lotta fisica, a fine terzo set ho iniziato a sentire dei crampi, poi lui ha vomitato… mentalmente sono riuscito a rimanere lucido e poi ha pagato il fatto che andassi sempre a prendere il punto. Alla fine lui si è innervosito, forse mentalmente sono stato più forte io e alla fine ho vinto in maniera coraggiosa.

Nessuno di noi è abituato a giocare per oltre 5 ore, in quei momenti bisogna solo riuscire a scavarsi dentro. In questa stagione ero già riuscito a vincere partite in cui fisicamente ero al limite, mi era accaduto a Marrakesh con Munar (negli ottavi di finale dell’Atp 250 dello scorso aprile, ndr)…. una partita durissima dal punto di vista fisico e l’avevo vinta. Durante il match ci ho pensato; la cosiddetta autoefficacia, una volta che riesci a fare una cosa importante poi è più facile replicarla. Quando mi ritrovo con il serbatoio quasi vuoto ora sono consapevole del fatto che posso anche andare oltre. Per questo devo ringraziare anche il mio nutrizionista che mi ha dato molta sicurezza da questo punto di vista fin da inizio anno”.

Se sono qui è grazie al doppio. Fino a 18 anni ero al liceo scientifico e nessuno avrebbe scommesso su una mia vittoria in una partita del genere in uno Slam. Il percorso fatto nel doppio mi ha portato sul circuito Atp e mi ha fatto sviluppare una mentalità diversa… un percorso che mi ha aiutato moltissimo per il singolo. Non ho perso tempo giocando i doppi, anzi… il mio obiettivo è riuscire a vincere uno Slam e raggiungere la Top 10 di specialità. Non lo lascerò da parte, voglio prendermi delle belle soddisfazioni anche lì”.

Deludente il mio inizio di stagione? Disastroso direi, i primi mesi sono stati davvero complicati. C’è stato un momento in cui vedevo solo nero ma già da Roma mi sono sentita meglio. Ad un certo punto mi sono concentrata su quello che devo fare, provando a non crearmi troppe aspettative e a mettermi troppa pressione addosso. Ho cercato di pensare in maniera più positiva. Poi è arrivata la settimana di Firenze… è stata importantissima per me. Ho dovuto superare tante difficoltà, sono andata migliorando partita dopo partita e la fiducia è tornata. La partita di oggi è frutto anche di quello che è accaduto a Firenze.Sono contenta della partita di oggi, non era facile. Lei ha un gran bel tennis, fa tanti vincenti e sa essere una giocatrice sempre pericolosa. Sono contenta perché sono riuscita a spingere quando dovevo spingere e a difendere quando dovevo difendere. Direi che è stato un buon match”.Ci conosciamo bene, ci siamo allenate insieme di recente e abbiamo giocato a Miami con la Danilovic. E’ una ragazza talentuosa e molto pericolosa. In questo periodo sta giocando bene ha vinto un torneo e qui ha superato un buon primo turno. È un match complicato, cercherò di fare il mio”.

Lucia Bronzetti : “Jabeur è una giocatrice atipica: fa benissimo le palle corte e il back, ha una buonissima mano e sicuramente non è il tipo di avversaria che preferisco. Inoltre è tra le prime 10 giocatrici del mondo… era già dura in partenza, forse potevo fare qualcosina in più ma lei è molto forte e posso rimproverarmi poco. Sono stata sfortunata nel sorteggio, speriamo l’anno prossimo di andar meglio. Giocare sul Philippe Chatrier è una esperienza che ricorderò per tutta la vita. E’ un campo bellissimo, all’inizio mi sentivo a disagio e non capivo bene le distanze ma è stato fantastico. Queste sono le cose che rimarranno per sempre nel mio cuore quando, tra qualche anno, non giocherò più a tennis”.

La vittoria a Rabat ha un grande valore per me, prima di tutto perché si tratta del primo titolo della carriera e poi perché arrivato dopo un inizio anno molto complicato. Sono contenta di come sono riuscita a gestire certe situazioni. Peccato aver avuto poi poco tempo per riposare e per concentrarmi in vista del RG, ma va bene così… rifarei tutto”.

