Roland Garros: ottimo esordio per Fognini, batte in tre set Auger-Aliassime. Il canadese non era al meglio, ma buona prestazione dell’azzurro

Guarda il cielo azzurro e sorride Fabio Fognini dopo aver trasformato il match point con un diritto vincente in corsa sul Simone Mathieu. È un’immagine splendida, che ci mancava e che ritroviamo con grande piacere, insieme a quelle accelerazioni che sul “rosso” parigino diventano giocate imprendibili. “Non so quanti Roland Garros giocherò ancora” commenta l’azzurro a caldo in campo dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-4 6-4 6-3 in 2 ore e 21 minuti, nel suo esordio al RG23, ma intanto ha disputato una partita solida e molto positiva. Partiva sfavorito nel pronostico Fabio, ma guardando bene il momento e la storia dei due, nemmeno così tanto. Il canadese sta disputando una stagione che definir grigia è persino poco, e la scorsa settimana si è ritirato a Lione prima di scendere in campo nei quarti contro Fils per precauzione. Non il miglior viatico per uno Slam, ancor più se devi affrontare un giocatore come Fognini, che ha talento da vendere e che su questi campi ha più volte giocato grandissimo tennis. Non lo sa nemmeno lui quanto tennis gli resta dentro, e forse proprio per questo il ligure ha deciso di lottare e soprattutto gustarsi ogni occasione, assaporarle per sentirsi ancora un giocatore vero, uno con qualcosa ancora da dire e da dare in campo, come dichiarato a Roma pochi giorni fa. Il campo ha parlato chiarissimo oggi: Fabio ha giocato una buona partita, non eccellente, ma buona sì. È stato onesto nel riconoscere che FAA non era al meglio, soprattutto dal secondo set, come svuotato di energie (ha chiamato il medico, probabilmente ha accusato nelle ore precedenti alla partita un malessere intestinale non grave, ma che l’ha debilitato), ma “Fogna” non ha rubato niente, anzi, ha vinto con pieno merito una partita condotta sul piano del gioco e dell’intensità.

Proprio l’intensità è mancata ad Auger-Aliassime. Ha commesso tanti errori di misura, cercando di venire avanti, cercando l’affondo col diritto e sbagliando i tempi dell’attacco. Inoltre ha servito molto male, aprendo così il fianco alle risposte profonde e ficcanti di Fognini. Fabio ha avuto qualche alto e basso, anche lui ha commesso qualche errore di troppo e ha subito un piccolo passaggio a vuoto all’avvio del secondo set, ma è stato bravo a rialzare subito i ritmi e scappare via. La partita Fognini l’ha vinta proprio nel rush finale del secondo set: ha ceduto un game al servizio che ha impattato lo score sul 4 pari, trovando un’immediata reazione, contro break e chiusura sicura del secondo set. La zampata del “giocatore”, bravo a sentire il momento e mettere tanta pressione sulle spalle di un avversario incerto. Molto più sicuro invece l’azzurro nello scambio, ha quasi sempre condotto i ritmi gioco, spostato Felix aprendosi il campo. Un Fognini che ha divertito il pubblico, con alcune giocate fantastiche. Da Fognini.

Ben 8 break per Fognini e 32 vincenti contro 19 errori, numeri molto positivi, mentre FAA ha commesso ben 41 errori, almeno la metà davvero non forzati. Anche buoni numeri di realizzazione col servizio per Fabio, a conferma di una prestazione di buon livello. È parso scattante in campo, rapido nel rincorrere in difesa e pronto ad aggredire la palla in anticipo per comandare. Se l’azzurro sta bene fisicamente, può ancora produrre un tennis di altissimo livello, ancor più in un torneo come questo. Fognini battendo la testa di serie n.10 si è aperto un discreto varco nel tabellone. Troverà al secondo turno l’australiano Jason Kubler, sarà favorito, e poi eventualmente Ofner o Korda, altro match potenzialmente non impossibile. È nel quarto di Tsitsipas, che ieri non è piaciuto affatto. Non sa nemmeno lui quanti Roland Garros giocherà in futuro. Intanto, c’è un Roland Garros da vivere da protagonista.

Marco Mazzoni

La cronaca

Dopo un primo buon turno di servizio, Auger-Aliassime si inceppa sull’1 pari. Commette tre doppi falli consecutivi, Fognini senza colpo ferire si ritrova avanti di un break sul 2-1. Il canadese si era ritirato la scorsa settimana nel corso del torneo di Lione (dando il via libera a Fils nei quarti) per un problema alla spalla, uno stop a suo dire precauzionale, ma chissà che non avverta anche oggi un problema visti i problemi alla battuta. Fabio invece è reattivo, veloce nell’arrivare sulla palla e condurre gli scambi col diritto con un ottimo ritmo. Con un Ace sul 40-15 Fognini consolida il vantaggio portandosi 3-1. Felix commette il quarto doppio fallo di fila, e nemmeno da fondo campo è sicuro col diritto. Con un bel vincente di diritto ribaltando lo scambio da difesa ad attacco, Fognini sul 30-40 si prende il punto del secondo break, per il 4-1. Arriva la reazione di FAA, spinge con più convinzione, ma è aiutata da due doppi falli dell’azzurro, che costano il primo break del match (4-2). È entrato in partita Auger-Aliassime, ma Fognini dopo aver annullato una palla break sul 30-40 (ottima prima di servizio esterna) nell’ottavo gioco, chiude il primo set 6-3 con un ottimo turno di servizio e regalando al pubblico una perla assoluta, un recupero sotto rete concluso con un tocco magistrale.

Inizia male il secondo set di Fognini. Serve sull’1-0 FAA e commette errori col diritto, accelerando i tempi su palle non temibili del rivale. Nemmeno il servizio lo aiuta, subisce a 15 un break per il 2-0 Auger-Aliassime. Immediata la reazione di Fabio, ritrova precisione nella spinta col diritto e sorprende Felix in risposta, riprendendosi il game in risposta, per il 2-1. È uno scatto che “incendia” il tennis del ligure, comanda dalla riga di fondo imponendo le sue velocità e traiettorie, soprattutto col diritto lungo linea da sinistra che manda in crisi il canadese. Con un paio di ottime accelerazioni in risposta nel quinto game, Fabio strappa un altro break e vola in vantaggio 3-2 e servizio. Arrivano fisioterapista e medico al cambio di campo, Felix sembra non sentirsi bene (qualcosa di stomaco), prende una medicina e torna in campo. Durissimo il sesto game, Auger-Aliassime spinge col diritto, strappa due palle break ma se le gioca con grande attenzione Fognini, salendo 4-2. La lotta si è accesa, servendo sul 4-3 Fabio commette due doppi falli, Felix è molto intenso della spinta e soprattutto aggressivo in risposta. Sul 30-40 Fognini cerca un diritto in salto, ma la palla è corta e il rivale ha spazio per tirare un passante vincente in corsa. Break FAA, 4 pari. Probabilmente Felix paga lo sforzo del break recuperato giocando un pessimo nono game: doppio fallo, corto nello scambio, diritto sparato malamente largo, per lo 0-40. Completa la “frittata” sbagliando i tempi dell’attacco e aprendo il fianco al contrattacco di Fognini, che scappa di nuovo avanti 5-4 e chiude 6-4 al secondo set point, con un bel diritto vincente dal centro.

Auger-Aliassime appare svuotato di energie e incerto anche all’avvio del terzo set. I suoi drive di scambio sono corti, facili preda dei cambi di ritmo di Fognini, molto attento e pronto a fare due passi avanti e spingere con sicurezza. Fabio si prende il break sul 15-40, buon passante di rovescio su di un attacco davvero corto del canadese. 1-0 e poi 3-0 Fognini con il doppio break, in controllo degli scambi e con un Felix troppo falloso nel tentativo di muovere il gioco e portarsi avanti. Restituisce uno dei due break Fabio, tre errori nel game, forse calo di tensione, per il 3-1, quindi il set segue i turni di servizio, tanti errori in questa fase, evidente il calo d’intensità generale in campo. Fognini non prende troppi rischi nei suoi game, cerca (e trova) una prima palla solida e comanda lo scambio senza esagerare nella spinta, ci pensa Auger-Aliassime a sbagliare. Ottimo il turno di servizio dell’azzurro che lo porta 5-3, a un passo da una vittoria molto importante. Nel nono game Fabio trova un riflesso difensivo clamoroso, dimostrando un senso per il campo e controllo della palla in avanzamento pazzesco. Sul 30-40 arriva il primo match point per Fabio. Se lo prende con un dritto cross in corsa ottimo, sigillo di una grande partita. Felix non era evidentemente al massimo dal punto di vista fisico, ma Fognini ha giocato un’ottima partita, con un solo passaggio a vuoto “importante” all’avvio del secondo set. Bravo Fabio! Contro Kubler sarà favorito, e il suo Roland Garros potrebbe rivelarsi molto, molto interessante…

GS Roland Garros Felix Auger-aliassime [10] Felix Auger-aliassime [10] 4 4 3 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 6 Vincitore: Fabio Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Felix Auger-aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Felix Auger-aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Fabio Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Felix Auger-aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Fabio Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Felix Auger-aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Felix Auger-aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0