Lucia Bronzetti approda al secondo turno nel torneo WTA 250 di Rabat

Lucia Bronzetti, la 24enne tennista di Villa Verucchio, ha ottenuto una vittoria di rilievo nel torneo WTA 250 di Rabat.

Bronzetti, attualmente 102ª nel ranking WTA, ha ottenuto un’importante vittoria in due set contro la svedese Rebecca Peterson, numero 86 del mondo. La partita, durata due ore e nove minuti, ha visto l’italiana imporsi per 64 76(4). Questo successo segna il terzo incontro consecutivo in cui Bronzetti ha sconfitto Peterson, dopo averla già battuta nel primo turno di Portoroz nel 2021 e in semifinale nel WTA 125 di Vancouver l’anno scorso, entrambi i match disputati sul cemento.

Al prossimo turno, Lucia affronterà la tedesca Tatjana Maria, attualmente 64ª nel ranking WTA e ottava testa di serie del torneo

Nel primo set, Bronzetti ha subito preso il controllo (3-0), ma Peterson è riuscita a reagire (3-2). Bronzetti ha cercato di aumentare il suo vantaggio, ma la svedese è riuscita a pareggiare sul 4-4. Tuttavia, al terzo tentativo, l’italiana è riuscita a ottenere il break decisivo nel decimo game, chiudendo il set 6-4.

Il secondo set ha visto un ruolo invertito, con Bronzetti costretta a inseguire. Peterson ha preso un vantaggio di 4-1 con due break di vantaggio, ma l’italiana ha risposto con una striscia di 12 punti a 2, pareggiando sul 4-4. Nonostante Peterson sia riuscita a strappare nuovamente la battuta (5-4), Bronzetti non ha mollato, riuscendo a portare il punteggio sul 5-5. Nel dodicesimo game, durato 26 punti, Bronzetti ha mancato cinque match-point, mentre Peterson, al sesto tentativo, ha portato il set al tie-break. Qui, Lucia è partita avanti e ha mantenuto il controllo, chiudendo il tie-break 7-4 al settimo match-point complessivo, il secondo nel tie-break.