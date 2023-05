Ugo Humbert trionfa nei Challengers 175, conquistando il secondo titolo consecutivo

Ugo Humbert può ringraziare l’ATP Tour per aver creato i Challengers 175 durante le seconde settimane dei tornei Masters 1000. Nessuno ha sfruttato meglio questa opportunità del tennista francese, che ha appena conquistato il suo secondo torneo consecutivo di questo livello e ciò dopo aver perso al primo turno del torneo precedente. Ma andiamo con ordine.

Prima di tutto, è importante sottolineare che Humbert (50° nel ranking) ha offerto una prestazione eccellente per battere l’argentino Tomás Etcheverry (61° nel ranking), che si sente generalmente più a suo agio sulla terra battuta rispetto al francese. Tuttavia, Humbert ha trionfato con il punteggio di 7-6(3) 6-4, sollevando il trofeo a Bordeaux, dopo essersi già aggiudicato il titolo a Cagliari. Curiosamente, ha perso al primo turno sia a Madrid che a Roma entrambe le volte contro Emil Ruusuvuori.

Con questo ulteriore titolo, Humbert si è assicurato un balzo al 38° posto nel ranking ATP e si presenterà a Roland Garros come il numero uno francese, un risultato che aveva già detenuto in passato. Vale la pena ricordare che il 24enne francese è stato già 25° al mondo, prima che una serie di infortuni lo facessero scendere in classifica. Ora, sembra avvicinarsi nuovamente a quel livello che aveva già raggiunto in passato.

In conclusione, la creazione dei Challengers 175 da parte dell’ATP Tour ha offerto a Humbert l’opportunità di dimostrare il suo talento e la sua determinazione, permettendogli di ritornare in cima alla classifica francese e di avvicinarsi al suo miglior ranking mondiale.