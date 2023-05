Holger Rune ribalta il match contro Casper Ruud e si qualifica per la finale del Masters 1000 di Roma

Quando Casper Ruud si trovava in vantaggio per 7-6 e 4-2, sembrava che il primo finalista del Masters 1000 di Roma fosse quasi deciso. Tuttavia, Holger Rune non si è mai arreso e aveva altri piani. Ha capovolto il punteggio in modo impressionante, con il giovane danese di 20 anni che si qualifica per la finale di un torneo di questa categoria per la terza volta in carriera.

Rune ha festeggiato la vittoria con i parziali 6-7(1), 6-4 6-2 dopo 2 ore e 42 minuti, dimostrando grande spirito combattivo e capacità di adattamento per risolvere un match complicato. Ruud era infatti inarrestabile al servizio, senza affrontare alcun break point, e sembrava lanciato verso la quinta vittoria in altrettanti incontri contro il danese. Tuttavia, con il punteggio sul 30-15 e servendo con il vantaggio di 4-3, Ruud ha commesso un doppio fallo, un errore di diritto, un errore di rovescio e tutto è cambiato. Da quando era in svantaggio per 7-6 e 4-2, Rune ha vinto dieci dei dodici giochi successivi, dopo che Ruud aveva mostrato parte del suo miglior tennis. Ora il numero sette del ranking ATP si prepara per la terza finale Masters 1000 della sua carriera, la seconda quest’anno dopo aver perso a Monte Carlo, e cerca il secondo titolo da aggiungere a quello di Parigi Bercy nel 2022.

Da notare anche il fatto che Holger Rune si assicura un avanzamento al sesto posto nel ranking ATP, stabilendo un nuovo record personale. E il titolo, che disputerà contro Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev, potrebbe portarlo a lottare per entrare nella top 5.