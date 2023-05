Holger Rune sconfigge Novak Djokovic nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Roma avrà un nuovo vincitore nel singolare maschile

Holger Rune è entrato in campo con la convinzione assoluta di poter vincere, indipendentemente da chi fosse dall’altra parte della rete. E ha dimostrato ancora una volta il perché, con una performance straordinaria che ha portato alla sconfitta di Novak Djokovic nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Questa è una fase in cui il numero uno al mondo non perdeva in questo torneo dal 2013. Infatti, è solo la quarta volta nella sua carriera che Djokovic esce così ‘presto’ dal Foro Italico.

A soli 20 anni, Rune ha ripetuto la vittoria che aveva ottenuto contro Djokovic nella finale del Masters 1000 di Parigi Bercy – ora conduce nel head to head con il serbo – questa volta con il punteggio di 6-2, 4-6 6-4. Durante l’incontro, ha dovuto affrontare una controversia e un momento in cui è stato penalizzato. Infatti, Mohamed Lahyani ha erroneamente valutato una palla che sarebbe stata fuori e l’avrebbe portato sul 3-3 nel secondo set, un errore che ha spinto Djokovic a conquistare il secondo parziale. Tuttavia, quel secondo set si è concluso solo dopo un’interruzione di un’ora causata dalla pioggia, con il match che è ripreso con Rune in svantaggio 4-5 e 0-30 con il servizio a disposizione. Djokovic è stato implacabile nel chiudere immediatamente e la logica suggeriva che il serbo avrebbe preso il controllo del punteggio.

Ma non è stato così. Rune ha mantenuto la calma e ha ripreso a giocare un tennis tatticamente vicino alla perfezione per dominare il terzo set e risolvere l’incontro. Ora si trova in semifinale, in attesa di Casper Ruud o Francisco Cerundolo.

Roma da questo pomeriggio, con l’uscita di Novak Djokovic, avrà un vincitore inedito: infatti nel singolare maschile, con i tennisti rimasti ancora in corsa, nessuno ha mai conquistato il torneo romano.

ATP Rome Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 2 6 2 Holger Rune [7] Holger Rune [7] 6 4 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 H. Rune 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-4 → 1-4 H. Rune 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 0-2 → 0-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Rune 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 4-2 → 5-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 N. Djokovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

4 ACES 33 DOUBLE FAULTS 247/77 (61%) FIRST SERVE 44/78 (56%)29/47 (62%) 1ST SERVE POINTS WON 34/44 (77%)14/30 (47%) 2ND SERVE POINTS WON 17/34 (50%)5/10 (50%) BREAK POINTS SAVED 3/5 (60%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1310/44 (23%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/47 (38%)17/34 (50%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/30 (53%)2/5 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 5/10 (50%)13 RETURN GAMES PLAYED 1321/36 (58%) NET POINTS WON 10/18 (56%)22 WINNERS 2635 UNFORCED ERRORS 1543/77 (56%) SERVICE POINTS WON 51/78 (65%)27/78 (35%) RETURN POINTS WON 34/77 (44%)70/155 (45%) TOTAL POINTS WON 85/155 (55%)