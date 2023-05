Novak Djokovic critica l’atteggiamento di Cameron Norrie durante il match del Masters 1000 di Roma (Video)

Il tennista serbo Novak Djokovic ha sconfitto oggi il britannico Cameron Norrie, avanzando ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Al termine dell’incontro, Djokovic ha espresso la sua delusione per alcune azioni del suo avversario, che erano state evidenti durante il match. Il serbo non ha evitato la questione e non ha risparmiato parole.

“Ho rivisto le immagini del momento in cui lui mi ha colpito. Potrebbe non essere stato intenzionale, ma la palla stava andando molto lentamente e i giocatori hanno una visione periferica. Sapeva dove mi trovavo e ha deciso di giocare lì lo stesso”, ha detto Djokovic in conferenza stampa, ammettendo di essere stato infastidito da comportamenti di Norrie che sono andati ben oltre questa situazione.

“Il tennis non è uno sport giusto. Ha il diritto di colpirmi, di chiedere un medical time out prima che io serva per vincere, di gridare ‘come on’ in faccia dopo quasi tutti i punti fin dal primo minuto… tutto questo è permesso, ma tutti sappiamo nello spogliatoio che sono comportamenti che non rientrano nel fair-play. Io mi trovo molto bene con lui fuori dal campo, ci alleniamo spesso insieme, quindi non capisco le sue azioni in campo”, ha detto il sei volte campione del torneo.

Djokovic, noto per la sua sportività e il suo rispetto per gli avversari, ha espresso la sua delusione per l’atteggiamento di Norrie, sottolineando l’importanza del fair-play nel tennis. Nonostante la vittoria, il serbo ha dimostrato che per lui non conta solo il risultato, ma anche il modo in cui si gioca.