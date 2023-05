Novak Djokovic: “Il 95% di ciò che è stato scritto o detto su di me negli ultimi tre anni è falso”

Novak Djokovic è tornato a esprimersi riguardo la controversia scatenata dalla sua decisione di non sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. L’atleta serbo ha rivelato di aver affrontato personalmente le ripercussioni di tale decisione, ma ha esposto il suo disappunto per la maniera in cui un’intervista concessa alla BBC – nella quale aveva illustrato i dettagli della sua esperienza in Australia – è stata manipolata e censurata.

“Nel corso di questa esperienza, ho dovuto affrontare una grande sofferenza”, ha dichiarato Djokovic al Corriere della Sera, “tuttavia, molte persone hanno apprezzato la mia fermezza nei miei principi. Quasi il 95% di ciò che è stato scritto o detto su di me negli ultimi tre anni è distante dalla verità. Voglio chiarire che non sono contrario ai vaccini, ma non ho mai affermato di esserlo. Allo stesso tempo, non mi identifico come pro-vaccino. Io difendo la libertà di scelta. Credo fermamente che sia un diritto umano fondamentale poter scegliere liberamente cosa iniettarsi nel proprio corpo.”

“Nel tentativo di spiegare la mia posizione al mio ritorno dall’Australia, ho rilasciato un’intervista alla BBC. Tuttavia, molte delle mie frasi, quelle che non facevano comodo, sono state rimosse. Questo è il motivo per cui ho deciso di non discutere ulteriormente di questo argomento”, ha aggiunto il tennista.

Djokovic ha poi riflettuto sulla sua esperienza in’Australia nel 2022. “Ho rispettato tutte le regole e non ho messo in pericolo la salute di nessuno. Tuttavia, sono stato trasformato in un caso politico che, secondo i media, metteva in pericolo il mondo intero. I media cercavano un capro espiatorio, qualcuno che andasse controcorrente, e mi hanno scelto. Mi hanno attribuito un’etichetta ingiusta che ancora mi provoca disagio. Sono stato marchiato come persona non grata. Alla fine, un singolo individuo non ha alcuna possibilità di fronte al potere dei media. Molte persone mi hanno deluso, molte mi hanno voltato le spalle”, ha concluso con amarezza.