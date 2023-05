Marco Cecchinato si ferma agli Internazionali d’Italia: Hanfmann è il suo giustiziere

Marco Cecchinato si ferma al terzo turno nel torneo Masters 1000 di Roma. Yannick Hanfmann, attualmente numero 101 del mondo, ha avuto la meglio sull’italiano in una partita combattuta, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo due ore e ventidue minuti di intenso gioco.

La prestazione di Hanfmann ha confermato il suo ruolo di “giustiziere” degli azzurri. Prima di sfidare Cecchinato, aveva infatti battuto Lorenzo Musetti a Madrid e, durante le qualificazioni al Foro Italico, aveva superato Julian Ocleppo.

Cecchinato, pur dando il massimo, ha ceduto troppo sul fronte delle palle break, concedendone ben 15. Il suo rendimento si è concretizzato in 29 colpi vincenti e 28 errori non forzati. D’altro canto, Hanfmann ha saputo sfruttare al meglio il suo servizio, confezionando 43 colpi vincenti e commettendo solo 24 errori non forzati.

Nel primo set Cecchinato dopo aver annullato due palle break consecutive sull’1 pari subiva il break decisivo due game più avanti quando cedeva il turno di battuta a 15 con l’azzurro che commetteva nel game tre errori non forzati ed un errore forzato perdendo il servizio.

Hanfmann poi sul 4 a 3, 30-40 e dopo aver commesso un doppio fallo sul 30 pari, riusciva ad annullare una palla del controbreak con una risposta ancora troppo remissiva di rovescio per Cecchinato. Hanfmann chiudeva facile a rete.

Due giochi più avanti il tedesco teneva a 15 il turno di servizio conquistando la frazione per 6 a 4 piazzando un servizio vincente sulla palla set.

Cecchinato ha resistito nel primo game del secondo set e riusciva ad annullare due palle break. Nonostante i suoi turni al servizio fossero sempre molto complicati, il siciliano ha continuato a lottare, annullando altre tre palle break. Nel decimo gioco, Cecchinato ha sfruttato l’opportunità e si è procurato due set point, vincendo il set per 6-4 con un gioco dominante che ha portato Hanfmann all’errore.

Nonostante la vittoria del secondo set, Cecchinato ha perso smalto nel terzo, forse a causa di un eccesso di rilassatezza. A questo si è aggiunto un doppio fallo che gli ha fatto perdere il servizio, consentendo a Hanfmann di avanzare sul 2-0 e poi sul 3-1. Un settimo game di durata estenuante si è concluso a favore del tedesco, che alla quarta palla break è riuscito a strappare il servizio di Cecchinato, portandosi sul 5-2. Nonostante un tentativo di recupero da parte di Cecchinato che piazzava il break nell’ottavo game, Hanfmann ha nuovamente strappato il servizio all’italiano nel game successivo e con una risposta di rovescio spettacolare lungolinea ha chiuso sul 6-3, assicurandosi così il passaggio agli ottavi di finale.

È stata una partita difficile per Cecchinato, ma anche un’occasione per riflettere e migliorare in vista delle prossime sfide.

ATP Rome Marco Cecchinato Marco Cecchinato 4 6 3 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 4 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

7 ACES 34 DOUBLE FAULTS 172/116 (62%) FIRST SERVE 62/83 (75%)46/72 (64%) 1ST SERVE POINTS WON 42/62 (68%)19/44 (43%) 2ND SERVE POINTS WON 12/21 (57%)11/15 (73%) BREAK POINTS SAVED 1/3 (33%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1420/62 (32%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 26/72 (36%)9/21 (43%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 25/44 (57%)2/3 (67%) BREAK POINTS CONVERTED 4/15 (27%)14 RETURN GAMES PLAYED 1516/24 (67%) NET POINTS WON 24/31 (77%)29 WINNERS 4628 UNFORCED ERRORS 2465/116 (56%) SERVICE POINTS WON 54/83 (65%)29/83 (35%) RETURN POINTS WON 51/116 (44%)94/199 (47%) TOTAL POINTS WON 105/199 (53%)