Juan Martín Del Potro: un ultimo tentativo per giocare l’US Open

Juan Martín Del Potro, il tennista argentino, sta mettendo in campo ogni sforzo possibile per poter partecipare all’US Open un’ultima volta. Nonostante avesse apparentemente concluso la sua carriera durante il torneo di Buenos Aires la stagione scorsa, l’atleta ha recentemente accennato alla possibilità di dire addio al tennis professionistico a Flushing Meadows.

“Nutro il sogno e il desiderio di mettere piede, quasi sicuramente per l’ultima volta, sul campo dell’US Open, un torneo che per me è sempre stato molto speciale”, ha dichiarato Del Potro. “La mia condizione fisica e i problemi al ginocchio rendono questo desiderio ancora più forte, anche se la realtà di realizzarlo sembra un po’ lontana. Ma una cosa che ho sempre sostenuto è che niente può portarmi via i miei sogni. È un processo personale e voglio godermelo”.

Del Potro, a 34 anni, sta allenandosi con questo obiettivo in mente, sebbene ci siano ancora molte fasi da superare prima di essere in grado di competere in una partita ufficiale. Per questo, si avvale dell’aiuto di Duglas Cordero, il suo preparatore fisico, che sta lavorando per migliorare le sue condizioni fisiche.

Nonostante le sfide fisiche, Del Potro è determinato a dare tutto per raggiungere il suo obiettivo. Il sogno di poter giocare un’ultima volta all’US Open, un torneo che ha sempre significato molto per lui, è un potente motivatore. Nonostante le incertezze e le difficoltà, il tennista argentino mostra un atteggiamento positivo e determinato, dimostrando che, nel tennis come nella vita, la forza di volontà e la passione possono spesso superare gli ostacoli più grandi.