Fabio Fognini lascia il Foro Italico: Holger Rune avanza agli Internazionali BNL d’Italia

In un’ora e sedici minuti di partita, agli Internazionali BNL d’Italia, Fabio Fognini ha ceduto il campo al danese Holger Rune. Nel match di terzo turno il tennista ligure è stato nettamente superato da Rune, settima testa di serie del torneo, con lo score finale di 6-4, 6-2. Nonostante alcuni momenti di tensione emotiva da parte del danese verso la fine del primo set, la partita è stata a senso unico dall’inizio alla fine. Rune ora affronterà l’australiano Popyrin agli ottavi di finale.

Il match non è iniziato nel migliore dei modi per Fognini. Nonostante la vittoria del primo game, i troppi errori gratuiti lo hanno costretto a inseguire fin da subito. Rune è sembrato molto concentrato e, senza particolari fuochi d’artificio, è riuscito a portarsi avanti con un deciso 5-1. Il set sembrava ormai compromesso, ma Fognini, nel corso del tempo, è riuscito a entrare in partita, sfruttando un momento di difficoltà del danese, che ha commesso errori su errori. Da 5-1, il punteggio si è ristretto a 5-4, 0-30, con Fognini che sembrava poter riaprire il set. Tuttavia, Rune si è ricaricato, ha trovato un diritto all’incrocio delle righe e ha rovesciato la situazione, chiudendo il set a suo favore per 6-4.

Nel secondo set, Fognini non è riuscito a reagire. Non è stato in grado di dare seguito al finale del primo set e si è sciolto uscendo dalla partita. Rune, senza fare nulla di eccezionale, si è rapidamente portato avanti 4-0. Fognini ha cercato in qualche modo di rimanere in partita, vincendo i successivi turni di servizio, ma era ormai troppo tardi. Rune non ha concesso repliche e ha chiuso il match con lo score finale di 6-4, 6-2.

Per Fognini si tratta di un addio? amaro al Foro Italico, dove il tennista ligure non è riuscito a replicare le prestazioni passate. Ora, tutto l’interesse si sposta sul match degli ottavi di finale, in cui Rune affronterà l’australiano Popyrin.