Challenger 175 Bordeaux: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Challenger 175 Bordeaux – Tabellone Principale – terra

(1) Struff, Jan-Lennard vs Bye

(WC) Bourgue, Mathias vs (Alt) Skatov, Timofey

(SE) Paire, Benoit vs (Alt) Thiem, Dominic

Qualifier vs (8) Moutet, Corentin

(4) Mannarino, Adrian vs Bye

Qualifier vs Ramos-Vinolas, Albert

(WC) Cazaux, Arthur vs Rinderknech, Arthur

Ivashka, Ilya vs (7) Etcheverry, Tomas Martin

(6) Ymer, Mikael vs (SE) Medjedovic, Hamad

(WC) Mayot, Harold vs Van Assche, Luca

(Alt) Peniston, Ryan vs (Alt) Kokkinakis, Thanasi

Bye vs (3) Gasquet, Richard

(5) Humbert, Ugo vs (Alt) Fils, Arthur

Qualifier vs (Alt) Ymer, Elias

Wawrinka, Stan vs Qualifier

Bye vs (2) Murray, Andy