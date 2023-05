Evert difende Anisimova: “Per un teenager, non è una vita normale”

La decisione di Amanda Anisimova di staccare la spina dal tour Pro per recuperare tranquillità e curare l’esaurimento nervoso del quale soffre da tempo ha provocato molte reazioni nel mondo del tennis, soprattutto negli Stati Uniti. Anisimova esplose a grande livello all’edizione 2019 di Roland Garros, dove sconfisse la campionessa in carica Simona Halep raggiungendo le semifinali a soli 17 anni. Tuttavia da un po’ di tempo il suo tennis si era un po’ arenato, di pari passo alla sua lotta con problemi psicologici, fino all’esaurimento nervoso sofferto nell’estate scorsa. Da qua la decisione di fermarsi, annunciata via social, affermando che partecipare ai tornei era diventata un’esperienza “insopportabile” per lei.

In difesa di Amanda ha parlato Chris Evert, leggendaria campionessa USA, anche lei fortissima già da giovane, ma in tempi totalmente diversi. Chris ha risposto ad un commento del collega statunitense Christopher Clarey, che aveva così scritto in merito all’annuncio di Anisimova: “Questo è preoccupante e triste, uno dei grandi talenti del tennis che ne ha già passate così tante nella sua giovane vita”.

Evert afferma in proposito: “Quella del tennista sembra una vita affascinante, ma non lo è. Per un adolescente, non è una vita normale. Ogni giorno o sei un vincitore o sei un perdente. Sei messo su un piedistallo o sei messa alla gogna sui social media. Gli alti e i bassi non forniscono alcun equilibrio. C’è un prezzo da pagare. Prenditi il tuo tempo Amanda…”

It seems like a glamorous life, but it isn’t. For a teenager, it is not a normal life. Every day, you’re either a winner or a loser. You’re put on a pedestal or you’re shamed on social media. The highs and lows provide no balance. There is a price. Take your time Amanda….❤️🙏 https://t.co/9YfWWk91xA — Chris Evert (@ChrissieEvert) May 7, 2023

Sono sempre più i tennisti e tenniste in difficoltà nella gestione della propria carriera ai nostri giorni. Competizione altissima, grandi stress per l’enorme pressione mediatica, ora anche pressione diretta dai fan per via dei social media. Molti consigliano di staccarli del tutto, ma non è facile, per motivi anche commerciali, e perché in fondo restano un canale diretto di contatto con quella vita reale che i tennisti, eterni globetrotter tra un torneo e l’altro, vivono solo in parte. Certamente i crescenti casi di disagio tra i giocatori sono uno specchio della società troppo stressata che stiamo vivendo, e deve far riflettere.