Reilly Opelka: Nadal favorito a Roland Garros, con Alcaraz e Djokovic come possibili vincitori

Reilly Opelka continua ad essere lontano dal tennis ma ciò non impedisce di seguire ciò che succede e di fare osservazioni molto interessanti.

L’americano ha parlato a Tennis Channel ed è stato chiaro. Per lui, Rafa Nadal rimane uno dei favoriti per vincere Roland Garros e lo ha detto con grande stile.

“Se Nadal va a Roland Garros e la mia vita è in gioco, vado con Rafa, solo per il rispetto che gli devi. Dietro Rafa, direi che Alcaraz è l’unico che potrebbe vincere, così come Djokovic.”È difficile scegliere tra Alcaraz e Djokovic, è complicato scartare il Nole, darei ad entrambi la stessa probabilità di vincere il torneo. Alcaraz è così bravo. Stai parlando dei due migliori giocatori che hanno mai giocato a tennis e lui è persino potenzialmente favorito al di sopra di loro”, ha concluso.