Challenger 175 Aix-en-Provence: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri al via

Challenger 175 Aix-en-Provence – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Paul, Tommy vs Bye

(Alt) Blancaneaux, Geoffrey vs Qualifier

Rodionov, Jurij vs Qualifier

Kubler, Jason vs (8) Etcheverry, Tomas Martin

(4) Ymer, Mikael vs Bye

(Alt) Paire, Benoit vs Goffin, David

Qualifier vs Halys, Quentin

Fils, Arthur vs (7) Barrere, Gregoire

(5/WC) Murray, Andy vs (WC) Monfils, Gael

(Alt) Lokoli, Laurent vs Ramos-Vinolas, Albert

Van Assche, Luca vs (Alt) Sousa, Joao

Bye vs (3) Mannarino, Adrian

(6) Bublik, Alexander vs (Alt) Bonadio, Riccardo

Virtanen, Otto vs Muller, Alexandre

Borges, Nuno vs Qualifier

Bye vs (2) Nakashima, Brandon

(1) Gakhov, Ivanvs Bye(Alt) Hoang, Antoinevs (6) Mayot, Harold

(2) Cazaux, Arthur vs Bye

(Alt) Tepmahc, Nicolas vs (7) Added, Dan

(3) Medjedovic, Hamad vs Bye

(Alt) De Schepper, Kenny vs (8) Guinard, Manuel

(4) Ferreira Silva, Frederico vs (Alt) Haase, Robin

(Alt) Lock, Benjamin vs (5) Giustino, Lorenzo

Court Credit Agricole – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Frederico Ferreira Silva vs [Alt] Robin Haase

2. [Alt] Antoine Hoang vs [6] Harold Mayot

3. [Alt] Kenny De Schepper vs [8] Manuel Guinard (non prima ore: 14:00)

Court Nissan Couriant – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Alt] Benjamin Lock vs [5] Lorenzo Giustino

2. [Alt] Nicolas Tepmahc vs [7] Dan Added