Zhizhen Zhang continua a fare storia nel tennis cinese al Masters 1000 di Madrid

Zhizhen Zhang continua a fare storia per il tennis cinese nel Masters 1000 di Madrid. Nessun tennista di quel paese aveva mai vinto un incontro in questa categoria sulla terra battuta, ma Zhang è già al terzo turno, dopo aver ottenuto una straordinaria rimonta contro Denis Shapovalov (27º).

Il numero 99 del ranking ATP ha festeggiato con i parziali 6-7(4), 6-4 7-6(1), mentre Shapovalov sembrava avviato verso la vittoria nel terzo set. Il canadese infatti aveva un vantaggio di 4-2, che però ha finito per sprecare, aggiungendo un’altra delusione a questa stagione. In questo modo, Zhang continua a sognare a Madrid e ora ha un incontro con Cameron Norrie (13º), che ha resistito alla sfida di Yosuke Watanuki (117º) per vincere 6-4 7-6(5), nonostante fosse in svantaggio per 4-1 nel primo set.