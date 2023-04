Pre Quali Roma 2023: Ecco i qualificati per il torneo disputati in questi mesi. Sorteggio dei tabelloni 01 maggio alle ore 16. Si parte il 02 e si concluderà il 05 maggio

LUNEDì 01 Maggio alle ore 16 verranno sorteggiati i tabelloni del singolare maschile, femminile e doppio delle Pre Quali che assegneranno almeno una wild card per le quali nel singolare maschile e femminile ed una wild card main draw nel tabellone principale del doppio maschile e femminile.

Singolare maschile: 32 giocatori

Singolare femminile 32 giocatrici posizionate

Doppio maschile: 14 posti e 2 bye

Doppio femminile: 14 posti e 2 bye

Formato degli incontri

Singolare: Due set su tre, tutti con tie break a 7 punti per le gare di singolare.

Doppio: Due set su tre con applicazione del no-advantage e match tie break a 10 punti in luogo del terzo set.

Criteri di ammissione:

• Singolari maschile:

24 provenienti dai tornei regionali

8 giocatori invitati dal settore tecnico della FITP

• Singolari femminile:

24 provenienti dai tornei regionali

8 giocatrici invitate dal settore tecnico della FITP

• Doppio maschile:

10 coppie provenienti dai tornei regionali

4 coppie invitate dal settore tecnico della FITP

• Doppio femminile:

10 coppie provenienti dai tornei regionali

4 coppie invitate dal settore tecnico della FITP

• Singolare maschile: da un minimo di € 46.528 fino ad un massimo di € 63.053 così suddivisi:

€ UNIT. N°

VINCITORE € 16.340 ev. 1

Non essendo certo il n° di WC che verranno assegnate, il

premio si intende valido solo nel caso vengano disptati

FINALISTA € 9.205 ev. 1 incontri dopo i quarti di finale

SEMIFINALISTI € 4.510 da 2 a 4

PERDENTI AI QUARTI* € 2.362 4

PERDENTI AGLI OTTAVI € 1.204 8

PERDENTI AL PRIMO TURNO € 588 16

(*): I quattro giocatori perdenti ai quarti di finale giocheranno un tabellone per decidere le due

rimanenti wild card in qualificazione agli Internazionali ed assegnare il relativo montepremi.

Il numero delle wild card in main draw potrà subire una variazione a quanto sopra descritto che

sarà nel caso comunicata al momento del sorteggio del tabellone

• Singolare femminile: da un minimo di € 35.992 ad un massimo di € 43.191 così suddivisi:

€ UNIT. N°

VINCITRICE € 7.828 ev. 1

Non essendo certo il n° di WC che verranno

assegnate, il premio si intende valido solo nel caso

FINALISTA € 5.591 ev. 1 vengano disptati incontri dopo i quarti di finale

SEMIFINALISTE * € 3.110 da 2 a 4

PERDENTI AI QUARTI € 1.666 4

PERDENTI AL 2° TURNO € 664 8

PERDENTI AL PRIMO TURNO € 362 16

(*): Le quattro giocatrici perdenti ai quarti di finale giocheranno un tabellone per decidere le due

rimanenti wild card in qualificazione agli Internazionali ed assegnare il relativo montepremi.

Il numero delle wild card in main draw potrà subire una variazione a quanto sopra descritto che

sarà nel caso comunicata al momento del sorteggio del tabellone.

• Doppio maschile € 39.982 così suddivisi:

€ COPPIA N°

VINCITORI € 15.780 1 WILD CARD IN MAIN DRAW

FINALISTI € 6.420 1

SEMIFINALISTI € 3.076 2

PERDENTI AI QUARTI € 1.605 4

PERDENTI AGLI OTTAVI € 535 6

• Doppio femminile 18.815 così suddivisi:

€ COPPIA N°

VINCITRICI € 7.590 1 WILD CARD IN MAIN DRAW

FINALISTE € 3.153 1

SEMIFINALISTE € 1.442 2

PERDENTI AI QUARTI € 865 4

PERDENTI AGLI OTTAVI € 288 6

I giocatori oltre a conseguire il montepremi acquisiscono la qualificazione al tabellone di main draw o delle

qualificazioni degli Internazionali, così come indicato nelle tabelle precedenti.

Qualificati tornei Pre Quali Maschile

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA GOLA ANDREA 2.2 – MACCARI FEDERICO 2.2

LOMBARDIA TOMASETTO LUCA 2.1 – RONCALLI SIMONE 2.1

LIGURIA FURLANETTO MARCO 2.4

VENETO RAGAZZI ALESSANDRO 2.2 – SALOMONE FEDERICO 2.3

FRIULI PECCI ALESSANDRO 2.2

TRENTO E BOLZANO NAPOLITANO STEFANO 2.1

EMILIA OCLEPPO JULIAN 2.2 – GUERRIERI ANDREA 2.1

TOSCANA CAPECCHI DANIELE 2.1 – MAZZA MANUEL 2.1

ABRUZZO E MOLISE DI NICOLA GIANLUCA 2.2

MARCHE LA VELA GIUSEPPE 2.2

LAZIO SORRENTINO LUIGI 2.2 – BACALONI ANDREA 2.2

UMBRIA CIAVARELLA NICCOLO’ 2.2

CAMPANIA CATINI NICOLO’ 2.2 – CALVANO GIOVANNI 2.2

SARDEGNA BALDONI STEFANO 2.2

SICILIA POTENZA LUCA 2.1

PUGLIA E BASILICATA BALZERANI RICCARDO 2.2

CALABRIA INGARAO ALESSANDRO 2.1

Qualificati tornei Pre Quali Femminile

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA CHIESA ENOLA 2.3 – GIOVINE CLAUDIA 2.4

LOMBARDIA ZANTEDESCHI AURORA 2.3 – BERTOLDO JESSICA 2.2

LIGURIA SQUARCIALUPI GAIA 2.3 – FLORIS ANNA 2.3

VENETO FERRANDO CRISTIANA 2.2 – VISENTIN ELISA 2.3

FRIULI ARCIDIACONO FEDERICA RITA 2.1

TRENTO E BOLZANO DI SARRA FEDERICA 2.1

EMILIA RUBINI STEFANIA RACHEL 2.2 – SPIGARELLI MARTINA 2.3

TOSCANA TURINI VIOLA 2.1 – CHERUBINI DILETTA 2.2

ABRUZZO E MOLISE RUGGERI JENNIFER 2.3

MARCHE CATINI CHIARA 2.2

LAZIO TROIANO CAROLINA 2.6 – MATTEUCCI ALICE 2.4

UMBRIA RAGGI ANGELICA 2.1

CAMPANIA ROCCHETTI SOFIA 2.1

SARDEGNA GRYMALSKA ANASTASIYA 2.1

SICILIA SPITERI DALILA 2.3

PUGLIA E BASILICATA CARBONARO GIULIA 2.2

CALABRIA MODESTI VITTORIA 2.3