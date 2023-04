Da Madrid: Alexander Zverev finisce all’1:30 del mattino dopo essere stato vicino alla sconfitta. Rune si salva contro Bublik dopo aver annullato match point

Assolutamente folle. Alexander Zverev sembrava avviato verso un’altra delusione, questa volta in un torneo dove ha un’ottima tradizione vincente, ma il fatto è che il tedesco si è ripreso in tempo per battere Roberto Carballes Baena. Molta tensione, molta sofferenza e molte ore sono stati necessari, finché Sascha non è riuscito a compiere una rimonta per raggiungere il terzo turno.

Il due volte campione del Mutua Madrid Open, finalista lo scorso anno, ha sconfitto lo spagnolo con punteggi di 6-7(6), 7-5 6-0, in 3 ore e 25 minuti, in un incontro che si è concluso molto vicino all’1:30 del mattino in Spagna. Questo diventa ancora più significativo se si tiene conto del fatto che Zverev si è trovato in svantaggio di un break sul 4-3 nel secondo set, momento in cui si è aggrappato alla partita e non ha mai mollato. Alexander Zverev si assicura così l’accesso al terzo turno e ora si confronterà con il francese Hugo Grenier per cercare di avanzare agli ottavi di finale, dove incontrerà Carlos Alcaraz o Grigor Dimitrov.

Alexander Bublik afferma sempre di odiare la terra battuta, ma la verità è che è stato a un solo punto dall’ottenere una vittoria clamorosa contro Holger Rune nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il kazako sembrava disinteressato nel primo set, persino con una serie da sotto, ma ha iniziato a lottare e ha avuto un match point nel tie-break del terzo set, cedendo per 6-1, 4-6 e 7-6(9). Per Rune, il prossimo avversario sarà Alejandro Davidovich Fokina.

Uno degli altri momenti salienti della giornata è stato il ritorno di Sebastian Korda (28°), che ha gareggiato per la prima volta da quando si è infortunato all’Australian Open. Il tennista statunitense ha mostrato segni naturali di ruggine, finendo per cedere a Hugo Grenier (128°) in due set combattuti, con i parziali 7-6(5) 7-6(7), in 2h21.

Chi ha lasciato sfuggire una chiara opportunità di ottenere una grande vittoria è stato Richard Gasquet. Il veterano francese, numero 43 del mondo, ha perso contro Hubert Hurkacz (15°), per 6-7(9), 6-4 7-5, nonostante avesse guidato per 5-2 nel terzo set. Gasquet ha perso gli ultimi cinque giochi dell’incontro e il polacco ha completato la sorprendente rimonta per affrontare Borna Coric nel terzo turno.