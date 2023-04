Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Venerdì 28 Aprile 2023. In campo tre azzurri

MANOLO SANTANA STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anastasia Pavlyuchenkova vs [8] Daria Kasatkina

2. Stan Wawrinka vs [5] Andrey Rublev (non prima ore: 13:00)

3. [1] Carlos Alcaraz vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 16:00)

4. [1] Iga Swiatek vs [LL] Julia Grabher (non prima ore: 20:00)

5. Roberto Carballes Baena vs [13] Alexander Zverev

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Casper Ruud vs [Q] Matteo Arnaldi

2. Anna Kalinskaya vs [7] Elena Rybakina (non prima ore: 13:00)

3. Alycia Parks vs [15] Victoria Azarenka

4. [3] Jessica Pegula vs [Q] Magdalena Frech

5. Alexander Bublik vs [6] Holger Rune

STADIUM 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Barbora Krejcikova vs Danka Kovinic

2. [18] Pablo Carreno Busta vs Oscar Otte

3. Quentin Halys vs [20] Roberto Bautista Agut

4. [12] Hubert Hurkacz vs Richard Gasquet

5. Xiyu Wang vs [23] Bianca Andreescu

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gregoire Barrere vs [26] Grigor Dimitrov

2. [18] Martina Trevisan vs [Q] Eugenie Bouchard

3. Alizé Cornet vs [16] Ekaterina Alexandrova

4. [25] Jil Teichmann vs Lesia Tsurenko

5. [29] Alejandro Davidovich Fokina vs Albert Ramos-Vinolas

COURT 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Veronika Kudermetova vs [Q] Nuria Parrizas Diaz

2. [27] Petra Martic vs [Q] Laura Siegemund

3. [WC] Paula Badosa / Bethanie Mattek-Sands vs [WC] Brenda Fruhvirtova / Linda Fruhvirtova

4. Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova vs Monica Niculescu / Makoto Ninomiya (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Nadiia Kichenok / Kimberley Zimmermann vs [WC] Erika Andreeva / Mirra Andreeva

6. Timea Babos / Anna Danilina vs Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse

COURT 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jaume Munar vs [30] Tallon Griekspoor

2. [Q] Yannick Hanfmann vs [15] Lorenzo Musetti

3. [10] Karen Khachanov vs Thiago Monteiro

4. [WC] Hugo Gaston vs [17] Borna Coric

5. [22] Sebastian Korda vs [Q] Hugo Grenier

COURT 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Yoshihito Nishioka vs Alex Molcan

2. Taylor Fritz / Frances Tiafoe vs Cameron Norrie / Tommy Paul

3. Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

4. [5] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Sebastian Baez / Jason Kubler

5. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

6. [WC] Daniel Rincon / Abdullah Shelbayh vs [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

COURT 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Qinwen Zheng vs Caty McNally

2. Tatjana Maria vs [28] Bernarda Pera

3. [OSE] Sofia Kenin / Magda Linette vs [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani

4. Jaqueline Cristian vs [21] Anastasia Potapova

5. Aliaksandra Sasnovich vs [29] Marie Bouzkova