Ferrer: “Sinner è il giovane che mi ha più impressionato, ha grandi margini di miglioramento”

Per gli organizzatori del Godò di Barcellona è stata grande la delusione venerdì scorso, quando Jannik Sinner ha gettato la spugna rinunciando all’atteso quarto di finale contro Lorenzo Musetti, debilitato da un malessere che lo tormentava da qualche giorno. Tuttavia il direttore del torneo David Ferrer ha ugualmente speso belle parole nei confronti del top10 azzurro. A suo dire è il giovane che più l’ha impressionato poiché i suoi margini di miglioramento sono ancora enormi. Per questo, l’obiettivo di vincere a breve un torneo dello Slam e puntare anche al n.1 in classifica non è affatto un sogno impossibile.

“Considero Jannik un ottimo giocatore, sta migliorando ogni anno, raggiungendo i suoi obiettivi. Sono sicuro che avrà le sue possibilità di vincere un torneo del Grande Slam a breve, può diventare il numero 1”, ha affermato Ferrer.

Lo spagnolo ha proseguito elogiando le qualità di Jannik: “In effetti, tra i giovani è quello che mi ha impressionato di più per la potenza dei suoi colpi. Ha ancora grandi margini di miglioramento, può crescere in molte fasi di gioco e diventare ancor più pericoloso”.

In Spagna si parla molto della rivalità tra Sinner e Carlos Alcaraz, un confronto che ogni volta regala agli appassionati match elettrizzanti. Ferrer pensa che i due saranno protagonisti di tante belle partite, ma crede che non siano le uniche stelle del prossimo futuro: “È una bella rivalità perché sono entrambe brave persone e questo mi piace. Sono umili, rispettosi, si stimano davvero, e il fatto che giocatori di questo livello siano così fa bene allo sport in generale. Potrebbe essere la nuova grande rivalità, ma non mancano i buoni giocatori là fuori. Uno di cui si parla meno ma che a me piace moltissimo è Sebastian Korda. Adesso è infortunato, ma sta migliorando e penso possa fare grandi cose in futuro. Al momento Carlos e Jannik sono due giocatori che hanno le idee chiare su quale sia il loro obiettivo e sono molto ambiziosi”.

Parole interessanti da parte di Ferrer, che confermano la grandissima considerazione internazionale raggiunta da Sinner, anche in Spagna dove Alcaraz trionfa a Barcellona e afferma convinto: “Roland Garros è il mio prossimo obiettivo”. Con Nadal in pessime condizioni e Djokovic non al meglio, Medvedev non così forte sul rosso e Tsitsipas altalenante, sarà di nuovo la sfida Sinner-Alcaraz a catalizzare il prossimo Slam?