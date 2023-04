Lutto a casa Nadal, muore a 63 anni il suocero di Rafa

Non è affatto un bel periodo a casa Nadal. Oltre ai problemi fisici di Rafael, che hanno costretto il campione a rinunciare ai primi tornei su terra battuta in stagione, la famiglia è stata colpita da un grave lutto. Secondo quanto riporta il quotidiano delle Baleari Ultima Hora, Miquel Perelló, padre di Mery “Xisca” Perelló e suocero di Rafa Nadal, è morto ieri all’età di 63 anni dopo una lunga malattia. Conosciuto come Patró, era un imprenditore molto famoso nel settore delle costruzioni a Manacor.

Perelló era una persona stimata e presente in molte iniziative sull’isola, ma ha sempre voluto stare lontano dai riflettori e godersi con discrezione la sua vita e la sua famiglia. Esattamente lo stesso atteggiamento di sua figlia Mery, che nonostante l’immensa fama ottenuta per il legame con Rafael Nadal è sempre sfuggita alla stampa e ai tabloid.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’entourage Rafael. Il suo ultimo messaggio è stato il video con il quale ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Madrid, al via la prossima settimana. Condoglianze alla famiglia per questa grave perdita.