ATP 250 Monaco: Primo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore per Flavio Cobolli. AI quarti possibile sfida con A. Zverev

Primi quarti in carriera nel circuito maggiore

Flavio Cobolli ha raggiunto per la prima volta in carriera un quarto di finale nel circuito maggiore. Attualmente classificato al numero 208 nel ranking ATP, Cobolli ha battuto al secondo turno del torneo ATP 250 di Monaco il tedesco Oscar Otte, numero 94 del mondo e semifinalista a Monaco di Baviera l’anno precedente. Il ventenne romano ha superato le qualificazioni e ottenuto il suo terzo successo in un tabellone del circuito contro l’australiano Jordan Thompson.

Nella partita di oggi contro Otte, Cobolli ha vinto con il punteggio di 6-0, 3-6, 6-3 dopo un’ora e 46 minuti di gioco. Nel prossimo turno, l’ex campione del Roland Garros junior in doppio affronterà il vincitore della partita tra il due volte campione del torneo Alexander Zverev, attualmente numero 16 ATP, e l’australiano Christopher O’Connell, numero 82 del mondo.

Nel corso del terzo e decisivo set, Cobolli ha fatto la differenza con un break cruciale. Nel quarto gioco, sul punteggio di 30-15 in favore di Otte, il giovane romano ha mostrato grande lucidità e precisione, conquistando tre punti consecutivi e ottenendo il break che gli avrebbe permesso di prendere il controllo del set.

Nonostante un momento di difficoltà al servizio sul 5-3, Cobolli è riuscito a mantenere la concentrazione e a non lasciarsi sfuggire l’occasione di chiudere la partita. Sul 40-30, l’azzurro ha mancato una palla match, ma è rimasto calmo e determinato, conquistando due punti consecutivi e aggiudicandosi il set e la partita per 6-3.

ATP Munich Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 3 6 Oscar Otte Oscar Otte 0 6 3 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 O. Otte 15-0 30-0 ace 30-15 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 O. Otte 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 O. Otte 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 1-0 → 2-0 O. Otte 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2 ACES 21 DOUBLE FAULTS 440/83 (48%) FIRST SERVE 45/75 (60%)28/40 (70%) 1ST SERVE POINTS WON 28/45 (62%)25/43 (58%) 2ND SERVE POINTS WON 13/30 (43%)8/10 (80%) BREAK POINTS SAVED 5/10 (50%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1217/45 (38%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/40 (30%)17/30 (57%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 18/43 (42%)5/10 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 2/10 (20%)12 RETURN GAMES PLAYED 1253/83 (64%) SERVICE POINTS WON 41/75 (55%)34/75 (45%) RETURN POINTS WON 30/83 (36%)87/158 (55%) TOTAL POINTS WON 71/158 (45%)