Flavio Cobolli continua la sua corsa nel BMW Open di Monaco di Baviera

Il giovane tennista italiano supera l’australiano Jordan Thompson e avanza al secondo turno del torneo.

Flavio Cobolli avanza nel torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, Germania. Il 20enne romano, attualmente n.208 del ranking mondiale, è riuscito a passare attraverso le qualificazioni ed ora sta dimostrando il suo valore nel tabellone principale.

Cobolli ha ottenuto una solida vittoria all’esordio nel main draw, sconfiggendo l’australiano Jordan Thompson, n.91 ATP, per 7-5, 6-1 in un’ora e 24 minuti di gioco. Questo è il terzo successo per il “figlio d’arte” in un tabellone del circuito maggiore, dopo le vittorie ottenute a Parma nel 2021 e a Pune nel 2023.

Nel primo set, Cobolli è riuscito a strappare il servizio a Thompson nel terzo gioco e a consolidarlo nel quarto (3-1). Tuttavia, l’australiano è riuscito a pareggiare (3-3) prima che Cobolli riuscisse a prendere di nuovo il sopravvento nell’undicesimo gioco. Nonostante qualche complicazione nel dodicesimo gioco, Cobolli è riuscito a chiudere il set per 7-5.

Il secondo set ha visto Cobolli prendere il controllo della partita. La chiave è stata la vittoria del secondo game, in cui l’italiano ha annullato una palla-break e conquistato il servizio dopo 18 punti giocati. Da quel momento in poi, Thompson ha perso la calma e non è riuscito a trovare una risposta al gioco di Cobolli, che ha chiuso il set per 6-1, vincendo sei game consecutivi.

Al secondo turno Cobolli affronterà il vincente tra il tedesco Oscar Otte, n.94 ATP, e l’argentino Sebastian Baez, n.30 del ranking e quinto favorito del seeding.

ATP Munich Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 Jordan Thompson Jordan Thompson 5 1 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Thompson 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 5-1 J. Thompson 0-30 0-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 3-2 → 3-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2 ACES 54 DOUBLE FAULTS 041/66 (62%) FIRST SERVE 33/51 (65%)31/41 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 19/33 (58%)11/25 (44%) 2ND SERVE POINTS WON 7/18 (39%)2/3 (67%) BREAK POINTS SAVED 1/6 (17%)9 SERVICE GAMES PLAYED 1014/33 (42%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/41 (24%)11/18 (61%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/25 (56%)5/6 (83%) BREAK POINTS CONVERTED 1/3 (33%)10 RETURN GAMES PLAYED 942/66 (64%) SERVICE POINTS WON 26/51 (51%)25/51 (49%) RETURN POINTS WON 24/66 (36%)67/117 (57%) TOTAL POINTS WON 50/117 (43%)