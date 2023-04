Challenger Morelos: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Morelos – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs (WC) Tomic, Bernard

Mejia, Nicolas vs Crawford, Oliver

Sachko, Vitaliy vs Qualifier

Palan, Dominik vs (6) Olivo, Renzo

(4) Neuchrist, Maximilian vs Qualifier

Qualifier vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Yunchaokete, Bu vs Dougaz, Aziz

(Alt) Zhukayev, Beibit vs (5) Escoffier, Antoine

(8) Ficovich, Juan Pablo vs Qualifier

Walton, Adam vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

Ejupovic, Elmar vs Zhu, Evan

Mansouri, Skander vs (3) Tirante, Thiago Agustin

(7) Galarneau, Alexis vs Qualifier

Qualifier vs Yevseyev, Denis

Atmane, Terence vs (WC) Vallejo, Adolfo Daniel

Clarke, Jay vs (2) Bellier, Antoine

(1) Mena, Facundovs Saville, LukePervolarakis, Michailvs (11) Strombachs, Robert

(2) Lajal, Mark vs (WC) Lemaitre, Luca

(WC) Sotelo, Armando vs (12) Statham, Rubin

(3) Copil, Marius vs (Alt) Zeballos, Federico

Glinka, Daniil vs (7) Rai, Ajeet

(4) Ponwith, Nathan vs (WC) Rubio Fierros, Alan Fernando

(WC) Jauregui Sainz de Rozas, Rodolfo vs (8) Descotte, Matias Franco

(5) McHugh, Aidan vs Angele, Jaimee Floyd

(Alt) Doria, Luciano vs (10) Nakagawa, Naoki

(6) Langmo, Christian vs (Alt) Arribage, Theo

Perez, Alfredo vs (9) Lock, Benjamin

CANCHA 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Marius Copil vs [Alt] Federico Zeballos

2. [6] Christian Langmo vs [Alt] Theo Arribage

3. Daniil Glinka vs [7] Ajeet Rai

4. [1] Facundo Mena vs Luke Saville

CANCHA 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alfredo Perez vs [9] Benjamin Lock

2. [5] Aidan McHugh vs Jaimee Floyd Angele

3. [Alt] Luciano Doria vs [10] Naoki Nakagawa

4. Michail Pervolarakis vs [11] Robert Strombachs (non prima ore: 23:00)