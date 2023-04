Medvedev risponde duramente a Zverev: “Prima di parlare di correttezza dovrebbe guardarsi allo specchio”

Volano gli stracci tra Daniil Medvedev e Sasha Zverev. I due sono stati protagonisti di un lungo e convulso match serale di ottavi di finale al Masters 1000 di Monte Carlo, terminato con la vittoria del moscovita ma con il tedesco a un passo dal successo in più occasioni. Durante la partita non sono mancati momenti di tensione e polemica, tanto che nel dopo partita Zverev ha criticato il comportamento del rivale, a suo dire oltre il limite della correttezza.

“Daniil è uno dei giocatori più scorretti al mondo” ha affermato Zverev a caldo, dopo la cocente sconfitta. “Io prendo molto sul serio il fair play e la sportività, lui no. Ha usato una pausa per andare in bagno quando non era possibile. Ci sono tipo 1000 situazioni in cui sente che comincio a giocare meglio e in cui prova a fare qualcosa di diverso, sempre. Sono totalmente deluso da lui come sportivo. È chiaro che il fatto che io mi sia distratto non è positivo, non va bene. Questo non sarebbe dovuto succedere, è colpa mia e non era giusto da parte mia, ma sento che il fair play dovrebbe far parte dello sport, e lui non lo conosce”.

Dopo la dura battaglia, Medvedev ieri è parso scarico contro Rune, uscendo sconfitto. Di fronte alla stampa, il russo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a Zverev per le rime.

“Non voglio dire troppo su questo tema – le critiche ricevute da Zverev, ndr – perché penso che abbia parlato proprio a fine partita e potrebbe essere la foga del momento. Le cose cambierebbero molto e sarebbe più grave se lui mantenne quelle parole una settimana dopo. Dirò solo che non siamo mai stati amici, solo nelle competizioni junior abbiamo avuto un rapporto discreto, quindi sono stato molto sorpreso di sentirlo dire in alcune cerimonie di premiazione che era un mio amico e mia moglie , perché non è vero. In questo momento non do molta importanza alle sue parole, ma lo avverto già che se dopo una settimana continua a dire la stessa cosa, lo avvicino negli spogliatoi e gli dico che dobbiamo parlare di ciò che sta sbagliando, anche se rimanessimo eterni nemici senza più scambiarci più una parola”, ha commentato Daniil.

“Sono un grande amico di circa 90 giocatori del circuito, ho un buon rapporto con altri 50 quindi mi dispiace quando succede qualcosa in campo. So che a volte posso essere ruvido, ma ieri… Non ti è piaciuto che ho tolto il paletto della rete? Che sono andato in bagno? Ho pisciato, non so cos’altro potrei fare. Infatti quando vado in bagno perdo il ritmo e di solito finisco per perdere i due giochi successivi. Sasha vive nel suo mondo. Ogni volta che perde possiamo trovare 25 interviste in cui dice cose strane. So che ho avuto torto in liti con ragazzi come Ruud, Schwartzman o Khachanov, e mi dispiace che possano sentire cose negative sul mio modo di essere perché sono ragazzi molto simpatici. Ma Zverev non è come loro. Dovrebbe guardarsi allo specchio prima di dire che non gioco con correttezza”, conclude Daniil Medvedev.

Parole assai secche, che di sicuro non passeranno inosservate. Vedremo che accadrà alla loro prossima sfida…