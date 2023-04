WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana al via

WTA 500 Stoccarda – Tabellone Qualificazione – terra indoor

(1) Petra Martic vs Nigina Abduraimova

(WC) Sabine Lisicki vs (7) Kimberly Birrell

(2) Alycia Parks vs Ana Konjuh

Kathinka Von Deichmann vs (6) Tamara Korpatsch

(3) Linda Fruhvirtova vs (WC) Ella Seidel

Mona Barthel vs (8) Ylena In-Albon

(4) Katie Volynets vs Dayana Yastremska

Noma Noha Akugue vs (5) Cristina Bucsa

Noma Noha Akuguevs (5) Cristina BucsaSabine Lisickivs (7) Kimberly Birrell(3) Linda Fruhvirtovavs Ella Seidel(4) Katie Volynetsvs Dayana Yastremska(1) Petra Marticvs Nigina Abduraimova

Court 2 – ore 12:00

Mona Barthel vs (8) Ylena In-Albon

(2) Alycia Parks vs Ana Konjuh

Kathinka Von Deichmann vs (6) Tamara Korpatsch