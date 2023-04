Da Chiasso: Il resoconto di giornata. Waltert “Da questo torneo è nata una grande stagione”

L’11ª edizione dell’Axion Open ha preso ufficialmente il via con le sfide delle qualificazioni. Nella giornata di Pasquetta il pubblico ha riempito gli spalti del Tennis Club Chiasso, che dal 10 al 16 aprile ospita la rassegna dell’ITF Women’s Tour con $60.000 di montepremi. Mentre le protagoniste del tabellone cadetto si davano battaglia, sono arrivate in Ticino anche tutte atlete del main draw, compresa l’ex numero 3 del mondo Elina Svitolina che esordirà mercoledì 12 aprile contro Elena Gabriela Ruse. Nelle qualificazioni ha subito rubato l’occhio la quindicenne Mirra Andreeva, che con lo score di 6-3 6-3 ha superato l’elvetica Nadine Keller. Tra le rossocrociate avanzano al turno decisivo Alina Granwehr e Conny Perrin.

Waltert: “Nei WTA imparo da ogni partita” – “Lo scorso anno dopo la finale di Chiasso ho iniziato ad inanellare una serie di buoni risultati e da lì ho disputato una bella stagione. Sono contenta di essere tornata, qui mi trovo bene e non vedo l’ora di fare l’esordio”. La finalista dell’Axion Open 2022, Simona Waltert è pronta per l’inizio della stagione sul rosso. Numero 118 del mondo e seconda testa di serie del torneo, la tennista di Coira farà il suo esordio nel derby contro la giovane Céline Naef. “Grazie ai risultati del 2022 ho la possibilità di giocare di più a livello WTA ed è molto stimolante – le parole di Waltert, reduce dalla trasferta nordamericana dove ha disputato le qualificazioni dei WTA 1000 di Indian Wells e Miami – Nel circuito maggiore le partite si decidono in un paio di punti e da ogni sfida si può imparare qualcosa. Non vedo l’ora di affrontare la stagione della terra, che inizio qui da Chiasso”. Campionessa di Billie Jean King Cup con la Svizzera, nel 2023 l’atleta classe 2000 si augura di poter far di nuovo parte del gruppo che difenderà il titolo: “Naturalmente vogliamo provare a difendere il titolo, ma in primis spero di poter essere di nuovo convocata. Se ci sarò darò il mio contributo”.

Andreeva, esordio stagionale tra i pro – “Ho giocato un buon match contro un’avversaria tosta. Lei sbagliava molto poco e quindi ci sono stati tanti scambi intensi. Potevo giocare meglio in alcuni frangenti, ma questa vittoria è importante”. Mirra Andreeva non ha dubbi ed esce dal campo soddisfatta dopo il successo per 6-3 6-3 su Nadine Keller. La quindicenne, numero 3 del mondo under 18 e già numero 310 WTA, ha scelto Chiasso per il suo esordio stagionale tra le professioniste. “Per le limitazioni sull’età, che da quindicenne mi permette di giocare solo dieci tornei professionistici, ho iniziato il 2023 giocando tornei junior. Quindi ho dovuto centellinare i tornei prima di compiere sedici anni – racconta Mirra, sorella di Erika Andreeva che nel 2022 arrivò al secondo turno dell’Axion Open -. Lo scorso anno ho vinto quattro tornei tra cui un $60.000 e sono molto contenta di questo. Il mio obiettivo è sempre quello di provare a vincere, in campo posso sicuramente diventare un po’ più continua nell’esprimere il mio tennis d’attacco”. Nel turno decisivo la russa se la vedrà contro la svizzera Alina Granwehr, autrice di un buon match contro Ilona Ghioroaie (6-3 6-2). L’altra giocatrice di casa che si giocherà un posto in main draw è Conny Perrin, che ha superato per 6-0 6-0 l’impegno con la wild card Liriza Selishta. Per lei adesso ci sarà l’impegno contro Jana Kolodynska.