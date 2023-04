ITF Zaragoza e Chiasso: I Main Draw

ITF ZARAGOZA(Esp 80k terra)

[1] Danka Kovinic vs Jessica Bouzas maneiro

Asia Muhammad vs Chloe Paquet

Adithya Karunaratne vs Sesil Karatantcheva

[8] Jessika Ponchet vs TBD

[4] Tereza Martincova vs TBD

Angela Fita boluda vs TBD

Anastasia Pavlyuchenkova vs TBD

[6] Arantxa Rus vs TBD

[7] Erika Andreeva vs TBD

Natalija Stevanovic vs Lucie Havlickova

Leyre Romero gormaz vs Rosa Vicens mas

[3] Oceane Dodin vs TBD

[5] Diane Parry vs Irene Burillo escorihuela

Andrea Lazaro garcia vs Eva Vedder

Andrea Palazon vs Ana Konjuh

[2] Viktoriya Tomova vs TBD

ITF CHIASSO(Sui 60k terra)

[1] Nadia Podoroska vs TBD

Anastasia Tikhonova vs TBD

Sebastianna Scilipoti vs TBD

[5] Elina Avanesyan vs TBD

[4] Katie Swan vs Barbora Palicova

Jenny Duerst vs TBD

Alexandra Eala vs Alexandra Ignatik

Elina Svitolina vs [7] Elena Gabriela Ruse

[6] Raluca Georgiana Serban vs TBD

Marie Benoit vs Selena Janicijevic

Carole Monnet vs Audrey Albie

Tena Lukas vs [3] Ylena In-albon

[8] Nigina Abduraimova vs Mona Barthel

Darja Semenistaja vs TBD

Dalila Jakupovic vs TBD

Celine Naef vs [2] Simona Waltert